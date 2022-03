Frappes yéménites en Arabie : Riyad a mal et le fait savoir

Selon des déclarations citées par l’agence de presse saoudienne (SPA), une source officielle au ministère saoudien des Affaires étrangères a assuré que son pays « déclare qu’il n’assumera aucune responsabilité en cas de pénurie d’approvisionnement en pétrole sur les marchés mondiaux à la lumière des attentats sur ses installations pétrolières » par les forces armées yéménites.

Il a déclaré que ces attaques yéménites « affecteront la capacité de production du Royaume et par conséquent le respect de ses obligations, ce qui menace sans aucun doute la sécurité et la stabilité de l’approvisionnement énergétique des marchés mondiaux ».

Amin Al-Nasser, PDG de Saudi Aramco, a déclaré lundi 21 mars que les frappes des forces armées yéménites contre les installations pétrolières « pourraient affecter les approvisionnements futurs ». Il a expliqué que les frappes yéménites « sur les installations pétrolières à un moment où les marchés souffrent d’un manque d’approvisionnement est une source de réelle préoccupation pour le monde », soulignant en même temps qu’Aramco « reste un fournisseur fiable ».

Le dimanche 20 mars, le général de brigade Yahya Sarii, porte-parole des forces armées yéménites de Sanaa, a revendiqué le bombardement des installations d’Aramco à Djeddah et d’autres cibles vitales à Jizan, au cours de la troisième phase de la deuxième opération de levée de l’embargo, « Second breaking the Siege ». Auparavant, le général avait annoncé un certain nombre de cibles saoudiennes vitales et importantes bombardées dans les régions d’Abha, Khamis Mushait, Jizan, Samtah et Dhahran al-Janoub, avec des missiles balistiques et ailés et des drones.

La coalition arabe menée par l’Arabie saoudite avait auparavant annoncé qu’ « une attaque a visé la station de distribution de produits pétroliers de l’installation pétrolière Aramco dans la ville de Djeddah ». Il a indiqué qu’ « un petit incendie s’est déclaré dans l’un des entrepôts de stockage mais a été maîtrisé sans faire de victimes ni blessés ».