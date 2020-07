Freelance.com célèbre ses 20 ans d’existence par un concours 

Freelance.com, leader national de la mise à disposition des ressources, plus précisément les travailleurs indépendants (freelance), célèbre cette année ses 20 ans d’existence au Maroc. Une année épique qui a forcé l’opérateur à adapter son activité au contexte du Covid-19, en proposant leurs services et leurs compétences à distance, pour atténuer l’impact de la crise sur leur situation économique.

Pour Mohamed Benboubker, Directeur Général de Freelance.com, « ce contexte exceptionnel coïncide avec un moment tout aussi exceptionnel, celui de la célébration des 20 ans d’exercices de Freelance.com au Maroc. Ces deux « actualités » m’ont motivé, j’ai donc mené une réflexion pour faire de cette célébration un événement dédié aux travailleurs indépendants du Maroc ». Ainsi est né le concours « THE FREEDOM OF WORK by FREELANCE.com”, une compétition qui propose à tous les travailleurs indépendants du Maroc de présenter un projet basé sur 3 paramètres indissociables : Une plateforme digitale, la mise à disposition de ressources indépendantes et le télétravail.

Le concours se déroulera en deux temps. Une première phase, du 7 juillet au 15 septembre 2020, durant laquelle les participants soumettront leurs projets, dont 10 seront présélectionnés. Durant la deuxième phase, 3 projets seront retenus parmi les 10 projets présélectionnés. Ils feront l’objet d’un investissement garanti par Freelance.com : une enveloppe d’un million de dirhams (1’000’000.00 dhs) sera allouée au premier projet. Une autre de deux cent cinquante mille dirhams (250’000.00 dhs) pour le deuxième projet. Enfin cent mille dirhams (100’000.00 dhs) seront proposés au troisième projet.

Les participants des 10 projets qui seront présélectionnés, présenteront leurs projets devant un jury lors d’un événement dédié, auquel assisteront des patrons de diverses entreprises, à Casablanca. Trois projets seront retenus parmi les dix pour faire l’objet d’un investissement de la part de Freelance.com.