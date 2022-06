FRMF : F. Lakjaa fait l’unanimité autour de lui

L’élection s’est tenue vendredi au complexe Mohammed VI de football à Maâmora. M. Lekjaa, était le seul candidat en lice, et a été réélu à l’unanimité par des délégués de clubs présents pour un troisième mandat de quatre ans.

La commission électorale de la FRMF avait annoncé n’avoir reçu qu’une seule liste de candidature à la présidence et au comité directeur de l’instance fédérale, présidée par F. Lekjaa. Elle avait indiqué qu’ « après examen du dossier de candidature de Lekjaa, la commission électorale précise qu’elle répond aux exigences réglementaires requises ».

Le nouveau comité directeur se compose de Hamza El Hajoui et Mohammed Joudar, respectivement 1er et 2è vice-président, en plus de Said Naciri, Mohammed Timoumi, Boubker El Ayoubi, Mouloud Ajef, Abdelaziz Bouderbala, Khalil Rouissi et Mohammed Boudrika.

Au cours de cette assemblée, les rapports moral et financier de la FRMF ont été approuvés à l’unanimité des 52 délégués présents, en plus d’amendements concernant les statuts de la Fédération, la chambre de résolution des litiges et le code disciplinaire.