Fronde Pjdiste au Parlement: Le quotient de toutes les indigences politiques

Motif du braquage de H. El Malki, la «violation des dispositions de l’état d’urgence sanitaire» en vigueur au Parlement depuis mars 2020. Les députés du PJD ne se sont pas conformés aux prescriptions du communiqué de la Chambre qui a invité les participants à la plénière du vendredi à se conformer aux mesures préventives.

Pour les élus du PJD, l’affaire est tout autre. A leurs yeux, les projets de lois électorales inscrites à l’ordre du jour sont si importants qu’ils exigent une telle présence. Les représentants de la formation islamiste aspiraient à modifier l’issue du vote de l’amendement du quotient électoral en leur faveur. Surtout que les autres groupes, plus disciplinés, n’ont délégué à la plénière en question qu’un nombre réduit de leurs élus. Après quelques heures de négociations en coulisse, la séance a pu débuter. Ce qui n’a en rien empêché Mostapha Ibrahimi, président du groupe du PJD, d’invoquer l’article 103 de la constitution, arguant que le gouvernement a perdu sa majorité après le vote en faveur de l’amendement du calcul du quotient électoral et de l’abandon du seuil. Un appel adressé à Saad-Eddine El Othmani pour qu’il assume ses responsabilités.

Par ailleurs, le secrétariat général du PJD a donné son feu vert à la tenue d’une session extraordinaire du conseil national de la Lampe pour examiner la question du quotient électoral. Dans la matinée, à l’occasion d’une réunion interne du PJD, Saad-Eddine El Othmani a refusé de «porter atteinte au calcul du quotient».

En effet le texte de la loi fondamentale précise que «le Chef du Gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte. La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu’à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée. Le refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement».

Le représentant de l’Istiqlal, Omar Hjira, a répliqué à la requête du PJD, estimant que le chef de l’exécutif aurait dû demander un vote de confiance à la Chambre des représentants dès l’adoption de la loi-cadre de l’enseignement en juillet 2019.

Pour rappel, la Commission de l’Intérieur avait adopté, mercredi 3 mars, la modification du calcul du quotient électoral sur la base des électeurs inscrits et non sur les votes validés, par 29 voix et 12 contre. Une issue qui a déçu les représentants du PJS. «Ces groupes ne sont pas intervenus pour clarifier et défendre leurs positions, et par conséquent, nous ne connaissons pas officiellement leurs points de vues et pourquoi ils ont voté en faveur de l’amendement», a déploré Slimane El Amrani, vice-secrétaire général du PJD. Un «silence» qui interpelle le député : «Est-ce à cause de leur incapacité de persuasion sous la contrainte ?» Et d’ajouter que «certaines composantes politiques sont agacées par le positionnement du PJD, d’autant que des estimations et prévisions (électorales) confirment notre leadership lors des prochaines élections législatives pour la troisième fois consécutive. Et pour barrer la route au PJD, ces composantes ont eu recours à cette approche législative dévoyée.»

La bataille autour du quotient électoral ne s’est pas limitée à ce stade. Ainsi, les anciens ministres islamistes ont choisi Facebook pour dire tout le mal qu’ils voient en ce changement. «Les partisans de la proposition de modification du quotient électoral veulent gagner les élections en dormant, et ils veulent même compter sur les morts pour se débarrasser du PJD et chercher à le contenir par des moyens non démocratiques», écrit Lahcen Daoudi. Et à Mohamed Najib Boulif de lui faire écho en soulignant de son côté que le vote du mercredi 3 mars sonne comme un «enterrement de la démocratie». Plus, ajoute-t-il, «on parle de laisser le G7 seul dans l’arène électorale… C’est l’exception marocaine». Le retrait du parti du gouvernement et du scrutin législatif sont notamment défendus par Amina Maelainine, députée qui justifie son appel par la perte de Saad-Eddine El Othmani de l’appui de sa majorité gouvernementale.

Le secrétariat général du PJD est appelé à se réunir dans les jours à venir pour examiner cette question.