Futsal : H. Dguig nominé « meilleur entraineur au monde »

Le parcours de H. Dguig parle pour lui. En 2016, il avait accompagné la victoire des Marocains au Championnat d’Afrique de football en salle, son premier sacre dans la compétition depuis sa création en 1996.

Concernant, l’équipe nationale marocaine, elle a été nominée dans la catégorie meilleure équipe nationale masculine. Fort de leur victoire contre les Îles Salomon et ses matchs nul contre le Portugal et la Thaïlande en phase de poule, l’équipe nationale du Maroc s’était qualifiée dans les phases finales de la Coupe du monde qui se déroulait en Lituanie du 12 septembre au 3 octobre 2021.

En 16e de finale, le Maroc était venu à bout du Venezuela 3 à 2, réalisant les meilleurs championnats du monde de futsal de son histoire avant de s’incliner face au Brésil, 3e de la compétition à son terme. Pour sa part, le Portugal s’est finalement imposé en remportant son premier titre de champion du monde.

Pour les Futsalplanet Awards, une sélection des meilleurs experts en futsal au monde votent pour leur 5 favoris dans chaque catégorie, attribuant 5 points au premier, 4 au deuxième, etc. À la fin des votes, l’entrée avec le plus de points remportera la catégorie. En 2020, le Maroc était arrivé 6e dans la catégorie meilleure équipe nationale masculine et H. Dguig 10e dans la catégorie du meilleur entraineur.