Futsal : La sélection nationale en stage à Maâmora

Hicham Dguig, entraineur de la sélection nationale, a fait appel à 17 joueurs pour prendre part à ce stage, indique un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Il s’agit de Abdelkrim Anbia et Ismail Amzal (AS Faucon Agadir), Reda El Khayari et Khalid El Kourii (Loukous Ksar El Kabir), Driss Raiss Fenni, Mohamed Jaouad, Saad Knia, Otmane Boumezou, Mohamed Karam, Youssef Jaouad et Mohamed Lamlih (Chabab Mohammedia), Anas Tabibi (Khabazzat Ousoud Kenitra), Khalid Saoudi (Ville Haute Kénitra), Bilal Hamidouche (Dina Kénitra), Yassine Salhi (AS Martil), Omar Lkoussi (Raja Agadir), Mohammed Chridou (Khabazzat Ousoud Kénitra).