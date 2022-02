Futsal : Y. Ben Sellam renforce les Lions de l’Atlas

Si le joueur était un gardien de réserve de l’équipe nationale des Pays-Bas ces deux dernières années, il n’a fait qu’une seule apparition en équipe nationale. Et la Fifa estimant qu’il était question d’un «match d’exhibition», il pourra rejoindre les Lions de l’Atlas.

Un scout de la Fédération marocaine de football l’avait remarqué lors de ces rencontres, et impressionné par ses performances, l’avait invité pour une période d’entraînement avec l’équipe marocaine des moins de 23 ans.

Y. Ben Sellam a réagi à cette période et a déclaré qu’il avait été inscrit sur la liste de la sélection A pour un match contre le Brésil sans pouvoir le disputer, car n’étant pas autorisé. «Tout le monde m’a réservé un accueil chaleureux et la foi, qui est très importante pour moi, est également très impliquée dans le sport» a-t-il déclaré.

Enthousiaste, le joueur à fait son choix et en rentrant, a «tout arrangé avec le consulat et le KNVB». «Je suis vraiment très heureux, cela a toujours été un rêve pour moi de jouer pour le Maroc», conclut-il.