GAM et WB&C s’allient au profit des associations

Ayant pour objectif de donner de la visibilité aux associations et permettre au citoyen de participer à leurs actions, le dispositif #AnnonceurSolidaire lancé par le GAM et WB&C consiste à mettre en place des campagnes qui seront conçues avec les associations partenaires leur permettant de diffuser leurs messages d’appel à participation (don, bénévolat…), tout en respectant leur charte ainsi que l’habillage générique de l’opération #AnnonceurSolidaire, indique un communiqué du GAM.

On y précise que les annonceurs procéderont à l’achat des espaces publicitaires auprès des médias de leur choix parmi les partenaires de l’opération, notant que leur logo figurera alors au sein de l’habillage des campagnes.

Les médias partenaires facturent suivant leur prix public et s’engagent à fournir un volume conséquent de gratuités supplémentaires en soutien aux associations partenaires, ajoute la même source, indiquant que les associations bénéficiaires s’engagent à remettre à la fin de la crise un rapport quantitatif et qualitatif sur leur action.

Un site www.annonceursolidaire.ma a été mis en place afin d’expliquer l’opération et permettre également de valoriser la démarche solidaire de l’ensemble des annonceurs, médias et associations partenaires, selon le GAM.

Pour rappel, le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), est l’unique représentant des annonceurs, des marques et des marketeurs au Maroc depuis 1984. Le GAM compte actuellement une centaine d’entreprises adhérentes, de toutes tailles et de tous secteurs d’activité qui représentent plus de 90 % des investissements publicitaires au Maroc. Le GAM est membre de la WFA depuis 1989.