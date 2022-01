Gaz américain pour l’Europe : Des tankers en route…

Face à la montée des tensions entre les pays occidentaux et la Russie, «les Etats-Unis et l’Union européenne travaillent conjointement à assurer un approvisionnement continu, suffisant et ponctuel de gaz naturel à l’UE depuis diverses sources à travers la planète pour éviter des chocs d’approvisionnement, y compris ceux qui pourraient résulter d’une nouvelle invasion russe de l’Ukraine», ont affirmé, vendredi, le président américain, Joe Biden, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans une déclaration commune. «Les Etats-Unis sont déjà le plus grand fournisseur de gaz naturel liquéfié à l’UE. Nous collaborons avec des gouvernements et des opérateurs de marché en vue de l’approvisionnement de volumes additionnels de gaz naturel à l’Europe depuis diverses sources à travers la planète», ajoutent-ils. Les Occidentaux accusent Moscou de préparer une offensive contre le pays voisin ce que Moscou dément catégoriquement. La Russie, de son côté, exprime ses craintes quant à sa sécurité, liées à l’extension de l’OTAN vers l’est et à la perspective de livraisons d’armements offensifs à l’Ukraine, pays frontalier.

Washington a notamment soutenu que le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne, achevé mais pas encore opérationnel, ne serait pas activé en cas d’attaque. Dans ce cas de figure, Américains et Européens redoutent toutefois que le Kremlin, en représailles, réduise drastiquement sa fourniture d’hydrocarbures à l’Europe, vitale pour de nombreux pays. Des tankers US seraient déjà en route vers l’Europe. Et le Qatar a offert ses services pour venir en aide aux pays européens…