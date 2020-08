Gaza toujours sous les bombes israéliennes 

Des positions du Hamas dans la bande de Gaza ont été de nouveau bombardées par l’État hébreu, a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué.

Tôt vendredi matin, en pleine nuit et après des tirs de ballons incendiaires dans la journée, «des jets de combats, des hélicoptères militaires et des tanks ont ciblé des positions du Hamas dans la bande de Gaza» incluant des «systèmes de défense aérienne, des infrastructures souterraines et des postes d’observation», précise le document.

Ces frappes interviennent quelques heures après l’annonce d’un accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, fustigé par les Palestiniens.

L’armée israélienne a revendiqué une série de frappes nocturnes au cours de la semaine qui s’achève contre des positions du Hamas en réponse à des tirs de ballons incendiaires dont certains sont à l’origine d’incendies de broussailles dans le sud d’Israël. Le 13 août, des avions de combat et des tanks avaient ciblé un site militaire utilisé par les forces navales du Hamas, des infrastructures souterraines et des postes d’observation dans la bande de Gaza. Le 12 août, des hélicoptères et des chars avaient ciblé un certain nombre de sites du Hamas dans la bande de Gaza. Les frappes ont été menées sur un complexe militaire, des infrastructures souterraines et des postes d’observation.

Outre les frappes de représailles, les autorités israéliennes ont réduit cette semaine la zone de pêche en Méditerranée pour les Gazaouis, et fermé Kerem Shalom, seul point de passage des marchandises entre Gaza et Israël.