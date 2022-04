Gazoduc Maroc-Nigeria : Le coup de fouet de l’OPEC

La 2ème phase d’études d’avant-projet pour le gazoduc Maroc Nigéria (NMGP), va être en partie financée par l’OPEC Fund. Cette partie de l’étude est également cofinancée par la Banque Islamique de développement (BID). L’étude en question consiste à élaborer la documentation pour l’exécution du projet du Gazoduc Nigeria-Maroc et à finaliser les analyses techniques, financières et juridiques y afférentes, selon ministère marocain de l’Economie et des Finances.

Nadia Fettah Alaoui, le directeur Général de l’OPEC Fund, Abdulhamid Al khalifa, ainsi que la directrice générale de l’ONHYM, Amina Benkhadra, ont signé vendredi « la documentation juridique relative au financement, d’un montant de 14,3 millions de dollars, accordé par l’OPEC Fund à l’ONHYM au titre de sa contribution au financement de la deuxième phase de l’étude d’avant-projet détaillée (FEED – Front-End engineering design) du Gazoduc reliant la République Fédérale du Nigeria et le Royaume du Maroc (Projet NMGP) », a indiqué la même source.

Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, perçu comme l’un des plus grands et ambitieux projets pour l’Afrique, ralliera le Nigéria au Maroc en traversant 11 pays, et permettra de connecter les ressources gazières nigérianes aux pays de l’Afrique de l’Ouest et, à partir du Maroc, l’Europe.

WorleyParsons, bureau d’études et de conseil australien en ingénierie, spécialisé dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie, avait annoncé plutôt dans la semaine avoir obtenu un contrat pour fournir les principaux services de conception technique initiale (FEED Phase II) pour le projet pour sa deuxième phase. Le gazoduc Maroc-Nigéria devrait mesurer environ 5 660 kilomètres de long et coûter jusqu’à 25 milliards de dollars selon les estimations. Valeur aujourd’hui, le Nigéria est le 22ème producteur mondial de gaz et 5ème exportateur dans le monde et premier en Afrique.