General Electric fournira des sous-stations clé en main pour le parc éolien de Boujdour

GE va jouer un rôle dans la réalisation de l’ambitieuse vision du Maroc en matière d’énergie renouvelable. Avec ses technologies et expériences exceptionnelles en matière de réseau, GE contribuera au Projet de Boujdour détenu et développé par l’ONEE et d’autres partenaires privés, et consiste en un parc éolien de 300 MW. Il devrait sur le long terme fournir de l’énergie propre à quelque 200 000 foyers dans tout le pays.

Le site de Boujdour fait partie d’un vaste projet intégré d’énergie éolienne, totalisant quelque 850 MW sur différents sites, qui fait lui-même partie de l’ambitieux programme marocain d’énergie renouvelable visant à installer environ 10 GW de capacité supplémentaire renouvelable d’ici 2030. Ceci représente plus de 52% de la capacité installée marocaine.

Les deux sous-stations – l’une d’une capacité de 400 kV et l’autre de 225 kV – seront construites en utilisant la technologie de GE. Pour soutenir pleinement le projet, GE participe à la planification, à la conception et à l’exécution des installations prévues en utilisant des études de code de réseau, une conception détaillée, des solutions de compensation, des appareillages de commutation isolés au gaz et à l’air, des transformateurs et des réacteurs de puissance, et des solutions d’automatisation complète.