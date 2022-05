« Génération sportive » : Un programme pilote destiné au primaire lancé à Casablanca

Un accord de partenariat triennal a été signé entre Abdelmoumen Talib, directeur de l’AREF Casablanca-Settat, et Mohamed Amine Zariat, Président de l’ONG Tibu Africa, en présence du Gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, des directeurs provinciaux, des directeurs des établissements publiques primaires, des animateurs Sport-Santé, des parents d’élèves et des élèves bénéficiaires de ce programme.

Pour Tibu Africa, ledit programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système de l’éducation et à la formation, notamment le projet n°11 visant à améliorer le sport scolaire en créant les conditions nécessaires à la pratique des activités sportives scolaires par les apprenantes et apprenants et en faire une pépinière pour l’exploration des talents sportifs, en affinant leurs compétences et en les orientant vers les clubs sportifs nationaux.

Le programme « Génération Sportive » consiste à mettre à la disposition de 60 écoles publiques primaires de la région de Casablanca-Settat, 60 animateurs Sport-Santé, afin d’offrir aux enfants bénéficiaires l’accès à une éducation par le sport de qualité qui préserve leur santé, d’encourager les élèves et leurs parents à adopter un mode de vie sain et actif et contribuer au développement de leur estime de soi et de leurs capacités motrices, cognitives et socio-affectives.

La phase pilote profitera à près de 36.000 élèves et un retour sur expérience sera opéré vers les mois septembre-novembre en perspective d’étendre cette expérience sur d’autres écoles primaires dans la région et au-delà.