Gestion de la pandémie : 38 morts de plus…

Selon les données du ministère de la Santé, 1 321 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés lundi, au Maroc. Ce qui porte le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 1 132 716. La répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures place Rabat-Salé-Kénitra en tête de peloton avec 407 cas suivie de l’Oriental avec 195 cas et Fès-Meknès avec 127.

On signale aussi 7 048 nouvelles guérisons, portant à 1 076 471 le nombre total, avec un taux de rémission de 95%. Par contre, on déplore la mort de 38 personnes ces dernières 24 heures, portant ainsi le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19) 15 400, soit un taux de létalité de 1,4%.

Désormais, le pays dénombre 40 845 cas actifs sous traitement. 748 patients restent dans un état critique, dont 80 nouveaux cas lors des dernières 24h. et parmi eux, 24 sont sous intubation et 246 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 reste assez inquiétant : 14,2%.

Quant à la campagne vaccinale, on signale que 24 658 729 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin, alors que 23 079 723 en ont reçu la deuxième et 4 441 797 la troisième dose.