Gestion de la pandémie à géométrie variable

Les autorités locales de Marrakech ont décidé de restreindre de manière drastique la circulation dans la ville ocre. Elles dupliquent en cela une démarche éprouvée déjà aussi bien à Salé qu’à Casablanca, où des quartiers entiers ont été remis sous cloche pour circonscrire les foyers d’infection au Covid-19. Si on est encore loin des images ayant circulé sur le déploiement de l’armée, à Tanger, il faut croire que le risque est grand de voir les centres urbains les plus fragiles face à l’évolution de la pandémie renouer avec les mesures drastiques.

La mobilisation au niveau du ministère de l’Intérieur n’a pas baissé d’un cran. Bien au contraire, rapportent plusieurs organes de presse, d’anciens walis et gouverneurs à la retraite ont été rappelés pour venir en aide à leurs confrères qui vivent sous haute tension.

L’affaire est grave et ce n’est pas pour rien que l’OMS, inquiète devant la multiplication des cas de contaminations, a adressé une « mise en garde » aux autorités marocaines pour qu’elles luttent plus efficacement contre l’évolution de la pandémie. En attendant, on signale auprès du ministère de la Santé que 161 patients se trouvant dans un état critique ont été admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 65 personnes sous respiration artificielle. Dans ce décompte établi dimanche par le ministère, la région de Casablanca-Settat concentre le plus grand nombre (47) suivie en cela de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (37), Marrakech-Safi (30) et Fès-Meknès (18). Les autres cas critiques sont hospitalisées dans les régions de Drâa-Tafilalt (10), Rabat-Salé-Kénitra (9), Souss-Massa (5), l’Oriental (4) et Dakhla-Oued Eddahab (1).

Dimanche, un nouveau record de morts en 24 heures a été également franchi avec 26 décès enregistrés. C’est à Marrakech-Safi où le nombre de décès, établi à 9, a été le plus élevé. 5 morts ont été par ailleurs recensés à Casablanca, 4 à Tanger, 2 à Fès et à Ouarzazate et 1 à Sefrou, Méknès, Témara et à Khénifra.

Pour rappel, vendredi dernier, le Maroc avait enregistré pas moins de 1 776 nouvelles infections à la covid-19, dont plus du tiers dans la seule ville de Casablanca. Un record sans égal. Alors que 24 heures plus tard, 1 472 cas du nouveau coronavirus ont été recensés, portant à 42 489 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. «Nous atteignons ainsi 117 infections cumulées pour 100 000 habitants», a déclaré Dr. Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence, lors du point de presse du ministère de la Santé.

Ces dernières 24 heures, le taux d’infection par 100 000 habitants aura atteint 4 au niveau national. Le plus élevé a été enregistré dans la province de Beni Mellal (25), puis celle d’Errachidia (17), la ville de Marrakech (14), Rehamna (12) et Sefrou (11), selon M. Mourabet.

Le Maroc a enregistré 778 nouvelles guérisons, portant à 29 344 le nombre total, avec un taux de rémission qui baisse à 69%.

En revanche, 26 morts sont à déplorer portant à 658 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19. «70% de ces décès ont été enregistrés dans trois villes : Casablanca, Marrakech et Tanger» a souligné encore le responsable. 2 ont été déplorés à Fès et 2 à Ouarzazate, en plus d’un décès à Sefrou, 1 à Meknès, 1 à Témara et 1 à Khénifra.

Le Maroc compte désormais le record de 12 487 cas actifs sous traitement (34 pour 100 000 habitants). Le nombre de patients en état critique atteint 161, dont 65 sous assistance respiratoire. Ces cas se répartissent entre Casablanca-Settat (47), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (37), Marrakech-Safi (30), Fès-Meknès (18), Drâa-Tafilalet (10), Rabat-Salé-Kénitra (9), Souss-Massa (5), l’Oriental (4) et Dakhla-Oued Ed Dahab (1).

Quant à la répartition géographique des infections lors de ces dernières 24 heures, Marrakech-Safi vient en tête avec 303 nouveaux cas (209 à Marrakech, 40 à Rhamna, 28 à El Haouz, 12 à Safi, 9 à Chichaouia, 3 à El Youssoufia et 2 à Kelaa des Sraghna), suivie de Fès-Meknès avec 225 cas ( 63 à Fès, 39 à Meknès, 34 à Taza, 32 à Sefrou, 24 à Boulemane, 18 à Taounate, 7 à Ifrane, 6 à Moulay Yacoub et 2 à El Hajeb), Beni-Mellal-Khénifra avec 224 cas (150 à Beni-Mellal, 31 à Fqih Bensalah, 27 à Khénifra, 14 à Khouribga et 2 à Azilal), Casablanca-Settat avec 221 nouveaux cas (192 à Casablanca, 41 à Settat, 11 à Mohammedia, 7 à Nouaceur, 5 à Mediouna, 5 à El Jadida et 1 à Berrechid), Rabat-Salé-Kénitra, avec 150 cas (55 Salé, 39 à Skhirat-Témara, 27 à Kénitra, 16 à Rabat, 7 à Sidi Kacem et 6 à Khémisset), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma avec 145 cas (74 à Tanger, 22 à Al Hoceïma, 20 à Larache, 14 à Tétouan, 12 à M’diq-Fnideq, 2 à Al Fahs Anjra et 1 à Ouezzane), Drâa-Tafilalet avec 112 cas (75 à Errachidia, 25 à Ouarzazate, 10 à Zagora, 1 à Tinghir et 1 à Midelt), lOriental avec 31 cas (21 Guercif, 4 à Figuig, 3 à Oujda-Angad, 2 à Taourit et 1 à Berkane), Souss-Massa avec 28 cas (16 à Agadir Ida Outanane, 6 à Tiznit, 2 à Tata, 2 à Inezgane Aït Melloul, 1 à Chtouka Aït Baha et 1 à Taroudant), Dakhla-Oued Ed Dahab avec 22 cas (20 à Dakhla et 2 à Ousserd), Guelmim-Oued Noun avec 8 cas (6 à Tan Tan, 1 à Assa Zag et 1 à Sidi Ifni) et, enfin, Laâyoune-Es Sakia El Hamra avec 3 cas tous à Laâyoune.