Gestion de la pandémie : Enfin, zéro mort !

D’après les données livrées par le ministère de la Santé, seuls 93 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc dimanche, sur 9 520 tests réalisés. Ainsi, le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie s’élève à 948 923. On compte désormais 3 191 cas actifs sous traitement. Dont 110 patients dans un état critique (4 nouveaux cas signalés au cours des dernières 24h) alors que 4 sont sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation atteint 2,10%.

La même source signale 86 nouvelles guérisons, portant à 930 971 le nombre total, avec un taux de rémission de 98,1%. Et assure qu’aucun décès n’a été recensé entre samedi et dimanche. Le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc s’établit à 14 761 et le taux de létalité à 1,6%. A noter que la dernière fois que le Maroc a enregistré 0 décès date du 16 mai dernier.

Sur le plan vaccinal, on indique que 24 386 687 personnes ont reçu la première dose, 22 527 889 personnes en ont reçu la deuxième, et enfin, 1 602 391 personnes en ont reçu la troisième.