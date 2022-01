Gestion de la pandémie : La barre des 2.000 cas bientôt franchie ?

Le Maroc marche à coup sûr vers de nouveaux records de contaminations, comme le prouvent les divers paliers déjà franchis au cours de ces derniers jours. Ainsi, pas moins de 1. 960 cas du nouveau coronavirus ont été recensés par le département de la Santé en ce jeudi dans le pays. Voilà qui porte le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 961 058. Avec le duo Delta et Omicron, variant qui inquiètent l’Organisation mondiale de la Santé, il y a fort à craindre que la 3ème vague ne fasse exploser tous les records déjà vécus. Durant la même journée de jeudi, 2 morts ont été signalés ce qui porte le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19 à 14 844, soit un taux de létalité de 1,5%.

Les données fournies par les responsables assurent que le pays compte pas moins de 6.681 cas actifs sous traitement. Sur un total de 136 cas jugés critiques, 33 ont été admis au cours des dernières 24 heures. Deux cas sont sous intubation et 88 sous ventilation non invasive. Ainsi, le taux d’occupation des lits de réanimation dédiés à la pandémie a atteient les 2,6%.

Dans ce sombre tableau, on assure que 641 nouvelles guérisons ont été enregistrées au niveau des divers centres de soins, portant ainsi à 939 533 le nombre total, avec un taux de rémission de 97,8%.

En parallèle, on note que la campagne de vaccination se poursuit, avec lenteur certes, en dépit des appels pressants lancés par les pouvoirs publics. Ainsi, on indique que 24 552 646 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin alors que 22 924 662 en ont reçu la deuxième et 2 932 157 la troisième.

Aux yeux des autorités marocaines, la parade face à la pandémie demeure la généralisation de la vaccination, avec les rappels idoines. Pourtant, nombre de questions ont vu le jour un peu partout dans le monde sur la pertinence du choix vaccinal. Une problématique que les autorités sanitaires marocaines évacuent de tout débat public.