Gestion de la pandémie : L’Exécutif lâche du lest, mais maintient le pass vaccinal

La décision officielle intervient suite aux résultats positifs réalisés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination et de leurs retombées sur l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays, et conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire, indique mardi un communiqué du gouvernement.

D’autres mesures ont été également prises, dont le maintien de l’obligation de présenter le pass vaccinal ou l’attestation d’exemption de la vaccination pour les voyages à l’étranger, l’accès à tous les espaces fermés (locaux de travail, établissements touristiques, commerces, cafés, restaurants, salles de sport, hammams ainsi que les autres services publics). Il s’agit également de l’autorisation du déplacement entre les préfectures et les provinces sans la présentation d’aucun document, de l’organisation des funérailles, des cérémonies et des fêtes, dans le strict respect des mesures préventives en vigueur, outre le maintien de la fermeture des espaces abritant les grands rassemblements ou ceux enregistrant une affluence d’un grand nombre de citoyens.

Le gouvernement, ajoute le communiqué, affirme qu’il veillera à procéder à une évaluation régulière sur le terrain, à assurer un suivi minutieux de tous les développements quotidiens aux niveaux régional et local et à prendre les mesures de fermeture nécessaires pour préserver la santé des citoyennes et citoyens. Il appelle aussi tout un chacun à continuer à respecter les mesures préventives et sanitaires en vigueur, et invite les non-vaccinés et les personnes concernées par la troisième dose à se rendre aux centres de santé mis à leur disposition pour se faire vacciner, afin de renforcer les efforts visant à accélérer le retour à la vie normale.

Intervenue mardi, cette décision confirme la récession de la troisième vague de contaminations à laquelle le pays était confronté. Le jour même, on signale que seul 159 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés portant le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays à 947 610. Le bulletin quotidien produit par le ministère de la Santé signale aussi avoir enregistré 197 nouvelles guérisons, portant à 929 127 le nombre total, avec un taux de rémission de 98%. Mais la létalité dont le taux à baissé à hauteur de 1,6%, persiste. Ainsi, 5 morts ont été recensés, portant à 14 726 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19.

Le Maroc compte désormais 3 757 cas actifs sous traitement. 145 patients restent dans un état critique, dont 10 nouveaux cas lors des dernières 24h. 7 sont sous intubation et 91 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 2,8%.

Concernant la campagne vaccinale, 24 336 032 personnes ont reçu, la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 22 310 662 en ont reçu la deuxième et 1 547 974 la troisième.