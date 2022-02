Gestion de la pandémie : L’Exécutif serre la vis pour sauvegarder les acquis

L’Exécutif hausse le ton en s’attaquant y compris aux fonctionnaires des administrations publiques non encore vaccinées. La preuve, une circulaire du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration datée du 2 février, appelle les fonctionnaires à se faire vacciner dans les 7 jours suivant la publication de la circulaire, sinon, ils risquent d’être interdits d’accéder à leur lieu de travail et déclarer leur absence comme un abandon de poste.

« Nous avons observé que certains fonctionnaires du ministère n’ont pas interagi avec les mesures prises par les autorités sanitaires à ce sujet (…) Dans ce sens, nous appelons les fonctionnaires du ministère qui n’ont toujours pas été vaccinés, à accélérer la prise de la première, la deuxième et la troisième dose de rappel, pour ceux ayant dépassé les 4 mois après la D2, dans un délai maximal de 7 jours à compter de la date de publication de la circulaire« , précise le document partagé par le ministère de la Réforme de l’Administration.

Pour la bonne application des mesures de précaution recommandées par les autorités sanitaires et pour garantir le bon déroulement du travail dans les différents services ministériels, la circulaire insiste sur la présentation du pass vaccinal par les fonctionnaires à l’entrée des lieux de travail, ou la présentation d’une attestation d’exemption du vaccin avec la permission temporaire d’entrée dans leur lieu de travail, pour les fonctionnaires qui n’ont toujours pas achevé leur vaccination, une fois la D1 et la D2 injectées.

Pour ceux qui refusent de se conformer aux instructions de la circulaire, après les 7 jours fixés, le ministère précise qu’ils seront exposés à des sanctions disciplinaires, notamment l’interdiction d’accéder à leur lieu de travail et seront considérés ainsi comme voulant volontairement abandonner leur poste.

Des mesures et des conditions qui ne concernent pas uniquement les fonctionnaires du ministère de la Transition numérique, mais l’ensemble des fonctionnaires des entreprises et établissements publics du Royaume.