Gestion de la pandémie : M. Merabet tire la sonnette d’alarme

M. Merabey a choisi Linkedin pour communiquer sur la situation épidémiologique de l’infection au SARS-CoV-2, et expliquer que la semaine du 20 au 26 juin correspond à la 7e semaine consécutive d’augmentation des nouvelles contaminations et du taux de positivité et à la 5e semaine de la deuxième vague omicron dominée par la circulation de plus en plus importante du sous-variant BA.5. Dans son analyse dévoilée dimanche dernier, il avance que la deuxième vague (2VO) est très rapide et sera probablement plus courte, comme l’était la première vague Omicron dénommée (1VO) rappelant ainsi que la 1VO a duré 11 semaines.

En termes de degré de circulation virale, le Coordonnateur de la Santé explique que les deux vagues sont pratiquement égales, malgré que la positivité globale montre une discrète réduction durant la vague actuelle en comparaison avec la vague précédente, notant qu’il ne s’agit pas là d’une conclusion finale.

S’agissant du taux de Reproduction Effectif (Rt), M. Merabet affirme qu’à la date du 26 juin, le RT était de 1.16 ± 0,01, soit supérieur à 1 au niveau de toutes les régions, notant que pour le moment, la gravité et la létalité de Covid-19 sont réduites durant la 2VO en comparaison avec la même période de la 1VO.

Quant à la proportion de Covidose grave et le ratio de létalité durant les 5 premières semaines de 1VO, il explique qu’elles étaient respectivement de 1.2% et 0.2% et elles sont actuellement de 0.6% et 0.1%, sachant que ces deux indicateurs augmentent avec l’avancement de la vague, dit-il.

M. Merabet indique, enfin, que le niveau actuel de transmission du SARS-CoV-2 est élevé au niveau rouge de circulation virale et affirme dès lors que le PIC des nouvelles contaminations sera probablement atteint à partir de cette semaine et continuera jusqu’à la semaine prochaine. Et alerte que les cas de COVIDOSE graves et de décès vont augmenter dans les semaines prochaines tout en précisant que la gravité et la létalité globales de la 2VO seront très probablement inférieures à ce qui a été enregistré durant la 1VO, « la gravité et la létalité inférieures ne veut pas dire absence de gravité et de létalité », assure-t-il .

Pour M. Merabet, la gravite et la létalité auraient été beaucoup moins inférieures si on était à une bonne couverture vaccinale par la dose booster de la population vulnérable.