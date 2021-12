Gestion de la pandémie : Une nouvelle vague à craindre avec Omicron ?

Les chiffres annoncés par le ministère de la Santé ne laissent aucun doute quant au danger d’une « remise en cause » des acquis enregistrés en matière de lutte contre la pandémie. En effet, le nombre des contaminations a atteint, mercredi, 427 cas. Certes, on est loin des chiffres qui donnent le tournis ailleurs, comme c’est le cas en Angleterre où plus de 100.000 contaminations ont été enregistrées en 24 heures. Mais le fait est que la courbe n’en finit pas de monter au cours de ces derniers jours, où plus précisément depuis que le premier cas Omicron a été diagnostiqué dans le pays. Voilà pourquoi les pouvoirs publics appellent à la vigilance, ce qui rejoint les recommandations sanitaires d’usage (distanciation, port du masque, nettoyage fréquent des mains, etc). Craint-on une nouvelle vague de contaminations ? Tout est possible.

En attendant, force est de rappeler que le total des personnes infectées par la Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint les 953 724 cas. Le Maroc compte désormais 1 947 cas actifs sous traitement. 94 patients restent dans un état critique, dont 8 nouveaux cas lors des dernières 24h. 2 sont sous intubation et 67 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 1,8%.

Par ailleurs, le ministère de la Santé signale 177 nouvelles guérisons au cours des dernières vingt-quatre heures, sur un total de 936 960, soit un taux de rémission de 98,3%. N’empêche, la mortalité du virus n’est pas à dédaigner quand bien même la baisse des contaminations se serait accompagnée de son corollaire en termes de morts. Ce mercredi, on recense 4 décès. Quant au nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, il a cumulé, assure la tutelle, à 14 817, soit un taux de létalité de 1,6%.

Sur le plan de la riposte vaccinale, jugée capitale par les autorités dans la lutte contre la pandémie, on signale que 24 513 189 personnes ont reçu la première dose alors que 22 865 382 en ont reçu la deuxième et 2 533 514 en ont reçu la troisième.