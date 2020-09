Gestion de la pandémie: PPS, PI et USFP fustigent l’Exécutif  

Mardi soir, le comité exécutif du PI a exprimé son «mécontentement face à la démission du gouvernement de ses responsabilités envers le pays et envers ses citoyens». Dans un communiqué, l’Istiqlal critique ainsi «la capitulation du gouvernement à la lumière de l’aggravation de la situation épidémiologique et son insouciance vis-à-vis des citoyens, incarnée par les récentes décisions relatives à la santé et à la rentrée scolaire et au retour de restrictions de déplacement».

Le parti y voit un signe de «perte de crédibilité et de confiance» en le gouvernement. Face à cette crise, «quelques secteurs ministériels tentent de sauver la situation en prenant des décisions pour gérer l’urgence et éteindre les incendies», dénonce le comité exécutif.

A gauche, le PPS a évoqué, dans un communiqué du bureau politique, le «rythme alarmant de la propagation de la pandémie» au Maroc tout en appelant le gouvernement à prendre des mesures «plus efficaces en matière de protection de la santé, de détection des cas et de traitement».

Cette formation qui a quitté la majorité en cours de route a exprimé son «mécontentement face à la vision confuse, terne et sans accord cohérent du gouvernement face à des situations complexes». Il tient l’exécutif «entièrement responsable du déséquilibre du niveau de participation populaire dans les décisions liées à la gestion de la pandémie, étant donné que la plupart sont prises soudainement, sans réelle implication du citoyen et en l’absence d’effort de communication censé préparer l’opinion publique».

Le BP du PPS pointe aussi du doigt l’incapacité du gouvernement «à diriger et encadrer les citoyens, son manque de courage pour convaincre les citoyens de ses décisions et son erreur de croire que ces derniers n’ont pas une maturité suffisante pour prendre part aux décisions publiques».

Au sein de la majorité, tout semble se craqueler. Ainsi, le bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a fustigé, dans un communiqué publié mercredi, le chef du gouvernement l’accusant de «créer toutes les conditions pour la désintégration de la majorité gouvernementale». Les socialistes dirigés par Driss Lechgar accusent Saad Eddine El Othmani, leader du PJD, de «justifier des décisions techniques en leur accordant une couverture politique institutionnelle et en excluant le soutien politique au gouvernement, ce qui jette un doute sur ses véritables intentions d’activation de la disposition démocratique dans la méthodologie de prises des pouvoirs que la Constitution lui octroie». Le communiqué critique l’absence de consultation de la majorité, dans les décisions et les étapes où elle devait être consultée.