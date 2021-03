Gestion des flux migratoires: Les reproches de D. El Yazami à l’Europe

Intervenant devant la sous-commission parlementaire des droits de l’Homme de l’UE, l’ancien président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a déploré que cette approche marque aujourd’hui des politiques qui nourrissent fantasmes, préjugés et xénophobies

«Permettez-moi de marquer un désaccord sur un des cinq domaines d’action proposés, intitulé migration et mobilité, et qui se réduit en réalité à une seule problématique, presque une hantise : la lutte contre l’immigration irrégulière», a déclaré D. El Yazami, au cours de cette rencontre tenue en visioconférence. A ses yeux, «il n’y a rien au fond sur la vaste question des mobilités, mais il y a une obsession, la lutte contre l’immigration irrégulière, qui semble marquer aujourd’hui toutes les politiques et obscurcir l’horizon de notre pensée commune».

Selon le président de la FEMDH, «la dimension humaine du partenariat stratégique dont on parle ne peut, d’aucune manière être réduite à cette seule problématique et à la longue, cette dimension humaine est contaminée par cette obsession».

S’adressant aux membres de la commission, D. El Yazami a également souligné que «les migrations, ce sont d’abord ces millions et millions de personnes, venues du sud et installées régulièrement en Europe, ainsi que leurs enfants qui n’ont émigré de nulle part et qui sont vos enfants ; mais ils sont, par l’origine et la culture, les nôtres aussi». Il a ainsi plaidé pour capitaliser sur ces populations afin de renforcer «l’attachement aux deux rives» pour concrétiser «les liens d’amitié et de coopération entre les Etats et les sociétés du Nord et du Sud».

Le président de la Fondation a insisté sur «une approche globale prenant en compte toutes les formes de la mobilité humaine», qui soit intégrée et considérant la mobilité humaine comme « un bienfait, une ressource et non une malédiction».