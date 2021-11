Gestion des risques de catastrophes : Une feuille de route arabe lancée à Rabat

La «Déclaration de Rabat» qui a sanctionné les travaux de ce forum, a souligné la nécessité de poursuivre le renforcement des politiques arabes en matière de réduction des risques de catastrophes en tenant compte des répercussions du changement climatique et du besoin d’en alléger ses impacts.

Le plan d’action prioritaire pour la réduction des risques de catastrophes 2021/2024 adopté tient ainsi compte du changement climatique et de la préservation de la diversité biologique et des systèmes environnementaux aux plans local, provincial et national.

La nécessité d’inclure davantage les risques des catastrophes dans les plans et programmes locaux a été souligné, notamment par le traitement des risques et la réduction de leurs impacts, le renforcement de la souplesse et des capacités de résilience. L’encouragement des investissements dans la résistance des infrastructures a été développé, tout en incitant les villes arabes à adhérer au programme «Pour des villes résilientes 2030».

Il a également été convenu de la poursuite de l’amélioration et la modernisation de la base de données et des statistiques relatives aux catastrophes et à leurs dégâts, leur analyse et évaluation, ainsi que le soutien à la création d’instruments statistiques dédiés à la coordination entre les parties.

Il a été question du renforcement de la participation des femmes et des jeunes au pilotage de l’élaboration et de l’exécution des stratégies, politiques et programmes de réduction des risques de catastrophes pour tenir compte des besoins des femmes, des personnes âgées, des enfants, des jeunes et des personnes en situation de handicap.

Pour conclure, il a été convenu de la tenue de la réunion ministérielle du mécanisme arabe de coordination pour la réduction des risques de catastrophes dans les pays arabes en mars 2022 au siège de la Ligue et de la participation au 7e Forum mondial pour la réduction des risques de catastrophes prévu en mai 2022 à Bali en Indonésie.