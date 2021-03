Gestion migratoire: Dunja Mijatovic tire la sonnette d’alarme

«Les pays européens ne protègent pas les réfugiés et les migrants qui tentent de rejoindre l’Europe en traversant la Méditerranée. Ce recul dans la protection des vies et des droits des réfugiés et des migrants s’aggrave et cause chaque année des milliers de morts qui pourraient être évitées », a-t-elle déclaré en présentant son rapport intitulé «Un appel de détresse pour les droits de l’homme. Des migrants de moins en moins protégés en Méditerranée».

Le rapport présente un ensemble de mesures concrètes que les pays européens devraient prendre d’urgence pour adopter une approche respectueuse des droits de l’homme face aux traversées de la Méditerranée. Il souligne que, malgré quelques progrès limités, la situation en Méditerranée reste déplorable sur le plan des droits de l’homme, notant que les naufrages, qui continuent à se produire régulièrement, ont coûté la vie à plus de 2 400 personnes entre juillet 2019 et décembre 2020, selon les chiffres officiels, qui pourraient être bien en deçà de la réalité.

Le retrait progressif des navires d’État de la Méditerranée et les dispositions prises pour entraver les opérations de sauvetage des ONG, ainsi que les décisions visant à retarder les débarquements et l’absence de ports sûrs désignés, sont autant d’éléments qui portent atteinte à l’intégrité du système de recherche et de sauvetage, souligne le rapport.

En vue d’enrayer la baisse de la protection des réfugiés et des migrants qui traversent la Méditerranée et d’inverser la tendance, la Commissaire aux droits de l’homme recommande notamment de garantir la présence en mer de moyens étatiques appropriés et suffisants pour la recherche et le sauvetage ; d’assurer un débarquement sûr et rapide des personnes secourues ; de permettre aux ONG de mener des opérations de recherche et de sauvetage ou des activités de contrôle du respect des droits de l’homme et de développer des voies de migration sûres et légales.

Et d’ajouter qu’ «il est grand temps que les pays européens mettent fin à cette tragédie honteuse et adoptent des politiques migratoires respectueuses des droits de l’homme. C’est maintenant que les États membres doivent agir pour sauver des vies. Il s’agit là d’une question de vie ou de mort – mais aussi de la crédibilité de l’engagement des pays européens à l’égard des droits de l’homme ».