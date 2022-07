Girls CAN Initiative 2022 : Une finale en grande pompe à Casablanca

Cet événement qui a connu la participation de tous les pays qualifiés à la CAN féminine Maroc 2022 représentés chacun par un quartier de Casablanca sélectionné au cours d’un tirage au sort effectué par les ambassadeurs et représentants des pays qualifiés Maroc/Ain Sebaâ ; Burkina Faso/Derb Sultan ; Sénégal/Ancienne Médina; Ouganda/Sidi Moumen ; Cameroun/Al Hank ; Zambie/Errahma ; Tunisie/Hay Mohammadi ; Togo/Aïn Chock ; Nigéria/Hay Hassani ; Afrique du Sud/Sebata ; Burundi/Lissassfa ; Botswana/Oulfa, s’est déroué également en présence des officiels, des représentants des missions diplomatiques des pays qualifiés, des acteurs du secteur privé, des médias et représentants de la société civile, se sont déroulés le match de classement et la finale de la Girls CAN Initiative, qui a opposé la Tunisie contre le Burkina Faso, chacun respectivement représenté par les quartiers Hay Mohammadi et Derb sultan de la ville de Casablanca.

Finalement, la victoire éducative est revenue aux filles de l’équipe du quartier Derb Sultan face à celles du quartier Hay Mohammadi.

L’initiative GIRLS CAN de Tibu Africa visant l’impulsion et l’inclusion des filles et femmes à travers le football permet de contribuer à la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable édités par les pays membres des Nations Unis, plus précisément l’objectif N°4 qui vise à assurer l’accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie et l’objectif N°5 pour la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les filles et les femmes. En outre, la Girls CAN Initiative vient en réponse à la lettre royale qui ambitionne de faire du sport un secteur porteur et un vrai levier de croissance économique et d’inclusion sociale. L’ONG prévoit inscrire cette initiative comme une pratique innovante auprès des grandes instances sportives, afin qu’elles puissent l’adopter et l’implémenter en prélude de l’organisation des grands événements sportifs internationaux pour donner l’opportunité à chaque jeune fille et femme en situation de NEET de croire en elle et de se frayer un chemin de réussite tant sur le plan personnel que professionnel.