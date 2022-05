Gnaoua Festival Tour : Demandez le programme !

Le Festival sera présent à Essaouira du 3 au 4 juin, avec au rendez-vous 11 maâlems et 12 concerts place Moulay El Hassan et à Dar Souiri, pour 6 performances du pur répertoire Gnaoua, 5 fusions musicales inédites et 1 concert Issaoua. Au programme, Farka Touré partagera la scène avec le maâlem Abdeslam Alikane et le ribab d’Aziz Ouzouss. Cette escale sera aussi marquée par un concert de Jamaaladeen Tacuma accompagné de Ronnie Burrage et Kelvyn Bell, pour partager l’esprit jazz avec le maâlem Saïd Boulhimas. Aussi, Moktar proposera son projet Gnaoua soul tandis que le maâlem Houssam jouera aux cotés de 6 musiciens.

À Marrakech, le Mégarama accueillera le 9 juin Abdelkebir Merchane et Mustapha Baqbou pour un concert de pur gnaoua, avant d’être rejoint par Hindi Zahra, Jowee Omicil, Cheikh Diallo, Yaya Ouattara, Hervé Samb et Karim Ziad. Le 10 juin, Abderrazak El Hadir fera appel à trois musiciens de la nouvelle génération, au Centre Les Étoiles de Jamâa El Fna. Ainsi, 2 concerts fusions et 3 concerts Gnaoua seront proposés dans cette escale.

Du 16 au 18 juin, Casablanca célèbrera le métissage à l’esplanade du stade Mohammed V. On y retrouvera ainsi Hassan Boussou accompagné de Piers Faccini, Soukaina Fahsi, Cyril Atef et Malik Ziad. Aussi, Ismail Rahil sera aux côtés du Trio Assala et de Jowee Omicil. Enfin, le maâlem Khalid Sansi se mélangera aux rythmes cubains de CimaFunk à la Fondation Touria & Abdelaziz Tazi. Pas moins de 9 concerts seront proposés dans la ville.

Enfin, à Rabat, c’est le jazz qui sera à l’honneur le 23 juin au Théâtre national Mohammed V avec un concert d’Avishai Cohen, accompagné du maâlem Hamid El Kasri et des musiciens Émile Parisien et Vincent Peirani, rehaussés par la chanteuse marocaine Nabyla Maan. Le 24 juin, le blues sera à l’honneur avec le Majid Bekkas Afro-Gnaoua Blues Band au cinéma La Renaissance. Sur ces 2 jours, 2 concerts de fusions et 2 concerts Gnaoua seront proposés, en plus d’un concert de pur jazz.