Grand froid à Azilal : Plus d’un millier de bénéficiaires…

Selon des données de la Délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale d’Azilal, ces unités médicales mobiles, qui ont profité aux habitants des communes de Tilouguite, Aït Tamlil, Tabante, Zaouiat Ahansal, Ouaouli, Aït Boulli et Aït Majden, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’assistance 2021-2022 visant à rapprocher les services de santé aux populations affectées par la vague de grand froid qui affecte plusieurs zones montagneuses de l’Atlas.

Organisées en coordination avec les autorités provinciales, elles s’insèrent également dans le cadre du programme provincial de la Délégation provinciale de la Santé et de la protection sociales d’Azilal qui ambitionne de développer l’offre de santé en milieu rural, ajoute la même source.

Ainsi, des centaines de consultations médicales ont été effectuées au niveau de 19 points de rassemblement relevant des collectivités territoriales ciblées par cette opération. Il s’agit notamment de 870 consultations et examens échographiques, de 197 tests de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus, de la vaccination de 120 personnes contre le Covid-19 (3ème dose).

Au cours de cette opération, quelque 358 autres personnes souffrant de maladies chroniques ont bénéficié de différentes prestations de santé et de médicaments, relève la même source, notant que ces initiatives se sont déroulées dans le respect total des mesures préventives et du protocole sanitaire en vigueur depuis le déclenchement de la pandémie du nouveau Coronavirus.