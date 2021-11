Grand froid : Des unités médicales déployées à Azilal

Organisées en partenariat avec les autorités locales et provinciales, ces trois unités mobiles qui ont été déployées au niveau des centres de santé de Tidili, Sidi Yacoub et Iminifri ont profité à 229 personnes.

Elles s’inscrivent dans le cadre du développement de l’offre de santé mobile en particulier en milieu rural et du renforcement des établissements de santé primaire. Elles s’insèrent aussi dans le cadre de la mise en œuvre du plan provincial d’atténuation des effets de la vague de froid.

A cette occasion, plusieurs consultations en médecine générale ont été effectuées, des examens échographiques au profit de femmes enceintes en plus de tests de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus.

Des actions de sensibilisation sur la santé maternelle et infantile ont été également menées avec la distribution de médicaments à titre gracieux.

Ces trois unités mobiles se sont déroulées dans le strict respect des mesures visant à freiner la propagation de la pandémie du Covid-19.