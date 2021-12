Grand froid : L’Intérieur vole au secours de plus d’un millier de douars

Interpellé par les Conseillers sur «les mesures préventives pour faire face à la vague de froid et de chutes de neige dans le monde rural et les zones montagneuses», A. Laftit a rappelé la réunion tenue le 17 novembre dernier par la Commission nationale afin d’établir les modalités de mise en œuvre du plan.

Afin de cibler avec précision et efficacité les populations menacées par les effets de la vague de froid, les zones concernées ont été classées, sur la base d’un ensemble de critères objectifs, dont la durée éventuelle d’isolement. Il s’agit du niveau rouge qui concerne les 654 douars à risque d’isolement pour une durée de plus de 7 jours, avec une population estimée à environ 250 000 personnes, du niveau orange qui concerne les 845 douars à risque d’isolement pour une durée comprise entre 4 et 7 jours (environ 330 000 personnes). Le niveau jaune enfin concerne 298 douars menacés d’isolement durant une période de deux à trois jours (environ 220 000 personnes).

Le ministre a souligné que l’approche d’intervention s’articule globalement sur sept axes qui consistent principalement à fournir des services de santé à travers la mise en place d’hôpitaux de campagne et d’hôpitaux mobiles. Aussi, des mini-campagnes médicales ont été réalisées en raison de la situation épidémique, ainsi que des visites de terrain effectuées par des unités médicales mobiles. Ces mesures ont permis notamment la prise en charge au sein de centres de santé et des maternités de 308 femmes enceintes.

Ces axes portent également sur la distribution d’aides alimentaires et de couvertures, de services d’hébergement et de secours, la prise en charge 1 868 sans abri dans des unités d’accueil, outre l’aménagement de plateformes pour l’atterrissage des hélicoptères mobilisés pour apporter soutien aux équipes d’intervention médicale d’urgence.

Ils comprennent également la distribution de bois de chauffage et de fours, la fourniture et la distribution de fourrages subventionnés pour le bétail, l’ouverture des routes et le désenclavement des zones rurales.