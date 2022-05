« Grande Eurasie » : Une autre architecture en gestation, affirme V. Poutine

Le maitre du Kremlin s’est exprimé les enjeux de l’Eurasie par visioconférence ce 26 mai, à l’occasion de la session plénière du Forum économique eurasiatique. Qualifiant le projet de «Grande Eurasie» de «grand projet civilisationnel», le président russe a évoqué les opportunités d’échanges de ce vaste espace géographique : «L’idée principale consiste à créer un espace commun de coopération équitable pour les organisations régionales.»

Le président russe a ainsi abordé l’idée d’un «grand partenariat eurasien», qui viserait à «changer l’architecture politique et économique, à devenir le garant de la stabilité et de la prospérité sur l’ensemble du continent». Une telle entité devra, selon lui, tenir compte de «la diversité des modèles de développement, des cultures et des traditions de tous les peuples». «Je suis sûr – et c’est en fait assez évident – que ce sera un centre qui présentera un intérêt pour beaucoup», a poursuivi V. Poutine.

«Un défi», mais également «une opportunité». Quelques jours plus tôt, le chef de la diplomatie russe avait expliqué lors d’un entretien que la Russie voyait désormais son avenir s’inscrire vers l’Asie, où elle est en train de créer des partenariats durables pour sortir de sa dépendance de l’Occident. «Il se trouve que l’Eurasie est en train de devenir la région la plus prometteuse du monde. Il nous faut nous occuper de son développement, non pas en utilisant les instruments d’autres comme le dollar, le système de messagerie financière SWIFT, mais en créant nos propres instruments. Ce n’est pas si difficile à faire», a laissé entendre Sergeï Lavrov.

Evoquant les répercussions des sanctions occidentales sur son pays, le président russe a souligné qu’elles nuisent à l’économie mondiale, et pas seulement à l’économie russe.

V. Poutine a souligné lors de son discours au Forum économique eurasien que « quiconque essaie d’isoler la Russie se fait du mal en premier », soulignant que son pays est devenu « un concurrent au niveau mondial, et reste le plus grand exportateur de blé du monde. » Il a souligné que « l’Occident ne peut pas exclure un pays de la politique, de l’économie et des sports mondiaux», ajoutant que « n’importe quel gendarme mondial ne peut plus empêcher les pays de poursuivre une politique indépendante».

« Les sanctions affectent tout le monde ainsi que les économies avancées. Il n’y a pas eu une telle inflation depuis 40 ans, et ce n’est pas une blague », a ajouté le numéro un russe. « Nous prendrons la place des entreprises qui partiront et rien ne changera » a-t-il poursuivi tout en soulignant que le soutien aux projets d’investissement est « une priorité pour le gouvernement russe ». Dans le même temps, il a mis en garde contre la confiscation des avoirs russes, affirmant que « voler la propriété d’autrui ne mène jamais au bien ».

Abordant la technologie mondiale, le président russe a déclaré comprendre « l’énorme avantage de la technologie et les grands avantages technologiques des économies avancées», ajoutant n’avoir «pas l’intention de nous isoler. Personne ne peut isoler un pays de la taille de la Russie. »

Lors du forum économique, V. Poutine a appelé à « accélérer la transition du système bancaire SWIFT vers un système spécifique aux pays du forum ».