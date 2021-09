«Grande évasion» en Palestine occupée : La cavale tourne court pour 4 des 6 prisonniers en fuite

Les médias israéliens ont rapporté que « l’arrestation » des prisonniers en fuite n’était pas le résultat d’un travail de renseignement ou d’un effort opérationnel mais « le résultat de la vigilance des colons qui ont remarqué leur présence et ont contacté la police ».

Plus tôt dans la journée, « la police d’occupation fouillait des bâtiments inhabités et vérifiait les caméras des mosquées dans le village de Sandala dans les territoires occupés de 1948, à la périphérie nord de Jénine, à la recherche des six prisonniers qui se sont évadés de la prison de Gilboa », avait rapporté un journaliste d’Al MayadeenTV.

La Channel 12 israélienne a révélé par la voix de son commentateur des affaires politiques que « le gouvernement israélien a évoqué une énorme opération qui se préparait à Gaza », soulignant que « l’évasion des 6 prisonniers de la prison de Gilboa l’a entravé ». Trois brigades et plusieurs compagnies ont été mobilisées pour les opérations de ratissage et de perquisitions pour retrouver les six évadés. Ces forces ont arrêté 5 membres de la famille de deux d’entre eux, Mahmoud Ardhat et Yaacoub Qaderi, dans les deux localités Arrabat et Bir al-Bacha dans la région de Jénine d’où il sont originaires. Des affrontements avec les habitants ont eu lieu à Arrabat lors de l’assaut des militaires israéliens. Dans le cadre des manifestations de soutien organisée dans plusieurs endroits en Cisjordanie occupée, une marche de soutien aux détenus évadés a été organisée par les Palestiniens dans cette localité en direction de la maison familiale de Mahmoud Ardhat malgré l’interdiction israélienne.

Médecin palestinien tué

On signale par ailleurs que les forces d’occupation ont tué un jeune médecin dans la ville d’al-Qods vendredi 10 septembre. Des gardes-frontières israéliens ont ouvert e feu sur lui a proximité du portail al-Majlis. Il a succombé à l’hôpital.

Les médias israéliens ont véhiculé la même version pour justifier cet assassinat : la victime était munie d’un couteau et a poignardé un garde-frontière israélien alors que la correspondante de la télévision libanaise d’information Al-Mayadeen a rapporté, quant à elle, que les témoins sur place lui ont affirmé que les forces d’occupation ont ouvert le feu sur le jeune palestinien sans qu’il n’ait poignardé personne.

Selon le site d’information palestinien Paltoday, Hazem al-Joulani, jeune martyr, était un médecin spécialiste en traitement naturel et il était le directeur de l’hôpital Rayan de Médecine complémentaire à Al-Quds.

Un grand nombre de Palestiniens se sont rassemblés aux points de contact d’Al-Qods et de Cisjordanie occupés ainsi qu’à la frontière de Gaza pour protester, le jour même, contre les mesures punitives des forces de l’occupation contre les détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Dans les cours de la mosquée Al-Aqsa, les fidèles palestiniens se sont rassemblés pour soutenir les prisonniers palestiniens, avant que les forces d’occupation sionistes ne prennent d’assaut le sanctuaire d’Al-Aqsa et dispersent les fidèles protestataires.

Les manifestations palestiniennes déclenchées dans tous les territoires occupés ont fait éclater des affrontements qui ont fait deux blessés parmi les soldats israéliens et un grand nombre de manifestants palestiniens.