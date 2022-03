Gravures rupestres d’Oued Eddahab : Une douzaine intègrent le patrimoine national

L’inscription de ces sites archéologiques entre dans le cadre de la stratégie du département de la culture visant à sauvegarder et à valoriser le patrimoine national, tout en assurant la protection juridique des sites archéologiques et des vestiges historiques ayant une valeur civilisationnelle.

Les sites archéologiques sont répartis sur la commune de Tichla dans la province d’Aousserd, à savoir Reg Lahmer, Arjaguema, Oum Rouaguen, Oum Rassite, Taleklakete 1, 2 et 3, Khachm El Aaye et Oum Lahyad.

De même, la commune de Bir Gandouz, relevant de la province d’Aousserd, dispose d’un patrimoine archéologique et de gravures rupestres importants, à savoir les sites Chiyarate 1 et 2. Il s’agit enfin du site Amzizate Asaadane dans la commune d’El Argoub.

En vertu des dispositions législatives, il est strictement interdit d’altérer ou d’apporter une quelconque modification aux sites archéologiques inscrits, sauf en cas d’autorisation délivrée par les services compétents du département de la Culture.