Grogne des transporteurs : L’Exécutif joue aux pompiers

Fouzi Lakjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances chargé du budget, a indiqué que 1500 milliards est le montant supposé pour gérer les conditions économiques actuelles imposées par les contextes internationaux, et pour maintenir la stabilité de tous les secteurs vitaux. Et de noter que « les conditions mondiales ont imposé la situation actuelle, et ce n’était pas du tout un choix du gouvernement », avant de relever que « le gouvernement étudie les moyens de soutenir de nombreux secteurs ».

Le responsable gouvernemental a promis aux professionnels du transport d’apporter un soutien aux travailleurs pour surmonter la crise du secteur des carburants, ainsi que les problèmes avec les banques, les assurances et les impôts

Au cours de la réunion tripartite à laquelle Mohamed Abdeljalil, ministre des Transports et de la Logistique, a pris part, F. Lekjaa a annoncé, pour la semaine prochaine, une réunion élargie aux représentants des transports, des banques, des impôts et des assurances, pour résoudre les points de discorde. Le gouvernement s’accroche au maintien de divers biens de consommation à des prix stables, ajoute le ministre délégué, soulignant que « le soutien profitera aux professionnels du transport pour éviter les hausses de prix ».

F. Lakjaa a estimé que le gouvernement a une expérience au niveau de l’accompagnement, comme il l’a testé pendant la période du Covid-19, soulignant l’adoption d’une plateforme numérique de suivi des bénéficiaires, et a ajouté : « Il y avait une conviction gouvernementale qui s’orientait vers la nécessité pour accompagner les professionnels du transport ».

De son côté, M. Abdeljalil, a fixé, au sein de la même réunion, un délai de deux semaines pour présenter la méthode et les montants dont bénéficieront les professionnels du transport. Soulignant que le ministère discutait du point d’appui avec les Finances et l’Intérieur, et qu’il était prêt à coopérer et à ne pas permettre de nouvelles augmentations de prix, en attendant la pluie et de nouveaux carburants sur le marché international.