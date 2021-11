Groupe Stellantis : Fiat Chrysler Automobiles Morocco se réorganise

Sous cette nouvelle structure, deux pôles ont été créés. Le premier plus généraliste autour des marques Fiat et Fiat Professional. Le second plus premium, est en charge d’Alfa Romeo et de Jeep. La fonction marketing garde son caractère transversal et mettra l’accent notamment sur la digitalisation du parcours client.

Filiale de Stellantis, Fiat Chrysler Automobiles Morocco adhère ainsi à la vision et aux valeurs du groupe qui positionnent le client au centre de toutes les activités. Ainsi, la nouvelle organisation de FCA Morocco permettra de se focaliser sur une expérience client unique et spécifique à chacune de ses gammes de véhicules au sein de ses 51 points de vente implantés sur l’ensemble du territoire.

« Présent au Maroc au travers de ses marques depuis 1959, Fiat Chrysler Automobiles Morocco pérennise sa présence grâce à une offre de mobilité adaptée, répondant et anticipant les besoins croissants et diversifiés de nos clients. Cette nouvelle organisation illustre la nouvelle vision du Groupe Stellantis à savoir « Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain », tout en soutenant nos objectifs ambitieux dans le Royaume » a déclaré Yves PEYROT DES GACHONS, Managing Director FCA Maroc.

La nouvelle structure commerciale et Marketing de Fiat Chrysler Automobiles Morocco s’appuie donc sur un renforcement de ses équipes managériales, avec l’apport de nouveaux talents très expérimentés dans le domaine automobile.