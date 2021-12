Groupe Visegrad : Rabat s’y active…

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, s’est déplacé dans la capitale hongroise où il a eu des entretiens séparés avec ses homologues hongrois Peter Szijjarto, polonais Zbigniew Rau, slovaque Ivan Korčok et tchèque Jakub Kulhánek. Une occasion aussi pour sceller officiellement le rapprochement du Royaume de ce Groupe.

La presse hongroise s’est faite l’écho de l’entrevue entre le responsable marocain et le chef de diplomatie de Budapest. A cette occasion P. Szijjarto a salué le «rôle clé» joué par le Maroc dans la lutte contre les réseaux d’immigration irrégulières en Méditerranée occidental, rapporte la publication en ligne Hirado qui cite un communiqué du ministère hongrois des Affaires étrangères.

«La stabilité du royaume a un impact positif sur l’ensemble de la région et renforce la ligne de défense sud de l’Union européenne dans le domaine de l’immigration. Il n’est pas exagéré de dire que la sécurité de l’Europe commence en Afrique du Nord, c’est pourquoi le soutien continu du Maroc est si important», a-t-il précisé, ajoutant que «l’Europe centrale apprécie le rôle du Maroc».

Pour rappel la Pologne fait face depuis quelques semaines à l’afflux massif de migrants irakiens, syriens et kurdes, utilisés politiquement par la Biélorussie.

Le ministre hongrois a réitéré aussi «le soutien de son pays aux efforts menés sous les auspices exclusifs des Nations Unies, en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara, basée sur la notion de compromis», rapporte de son côté la diplomatie marocaine sur Twitter. Il a également réaffirmé l’appui de la Hongrie «à la proposition marocaine du Plan d’autonomie» présentée en 2007.

Le 9 juin le ministre hongrois des Affaires étrangères effectuait une visite à Rabat, au cours de laquelle il a officiellement convié le royaume à prendre part à la prochaine session du conseil exécutif du Groupe Visegrád.