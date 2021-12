Guerre au Yémen : Drones et missiles ciblent plusieurs villes saoudiennes

« L’opération du 7 décembre a été menée avec plusieurs missiles balistiques et 25 drones », a révélé le général Yehya Sarii. Dans le détail, le porte-parole des forces yéménites a déclaré aux médias que « 6 drones de type Samad 2 et Samad 3 ont ciblé la base aérienne du roi Fahd à Taïf et l’installation pétrolière d’Aramco à Djeddah. 5 autres drones de type Samad 1 et Samad 2 ont visé des sites militaires dans les régions d’Abha, Jizan et Asir ». Plus, « 8 drones Qasef 2K et un grand nombre de missiles balistiques se sont abattus sur des sites sensibles et cruciaux à Abha, Jizan et Najran », a ajouté Y.Sarii. Il a en outre lancé un appel « à tous les citoyens et résidents dans les zones ciblées à rester à l’écart des sites militaires, devenus dans la ligne de mire de nos forces ».

« Nous ferons face à toute escalade par une escalade similaire, et nous mènerons davantage d’opérations militaires dans le cadre de notre légitime défense en riposte à l’agression et au blocus visant notre peuple » a-t-il tenu à rappeler.

Cette riposte intervient alors que le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, a entamé, lundi, un voyage dans les États arabes du golfe Persique et est arrivé à Mascate, la capitale d’Oman.

Au cours des cinq derniers jours, les avions de combat de l’armée saoudienne ont bombardé à 130 reprises, Sanaa, la capitale du Yémen, et huit autres provinces du pays. Une cinquantaine de civils ont été tués et blessés. Quatre quartiers à Sanaa ont été la cible de 26 frappes dont la dernière a visé un garage pour les poids lourds et un dépôt de carburant.

En effet, l’armée de l’air saoudienne a intensifié ses attaques contre les civils ces derniers jours face au silence assourdissant de la communauté internationale.

Selon certains rapports médiatiques, les vols vers l’aéroport de Riyad ont été suspendus à l’issue de la contre-attaque yéménite jugée d’envergure.