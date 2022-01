Guerre au Yémen : Frappes de drones à Abou Dhabi

L’explosion et l’incendie ont «probablement» été causés par des «drones», a précisé l’agence de presse officielle WAM, citant la police d’Abou Dhabi, alors que les rebelles houthis du Yémen ont évoqué une «opération militaire d’envergure aux Émirats arabes unis», mentionne l’AFP.

Il y a lieu de rappeler que simultanément à l’intensification des actions hostiles des Émirats arabes unis dans le sud du Yémen, un membre du bureau politique d’Ansarullah a averti que « si ces mesures se poursuivent, le Yémen ciblera les profondeurs des Émirats arabes unis ».

Mohammed al-Bukhaiti a parlé d’un accord entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, selon lequel Riyad remettra tous les gouvernorats du sud, y compris Chabwa, à Abou Dhabi qui, en retour, utilisera toute sa puissance militaire au Yémen comme c’était le cas auparavant.

Il a expliqué qu’il y a des années, les Émirats arabes unis avaient eu tendance à se retirer de leur implication dans l’agression contre le Yémen, et « nous leur avons donné cette opportunité et avons gelé nos attaques contre la profondeur des Émirats, mais maintenant il est revenu à l’escalade (…) Nous conseillons aux Emirats arabes unis de ne pas continuer à opter en faveur de la tension, car nous serons alors obligé à frapper la profondeur des Emirats», a averti M. al-Bukhaiti.

Des affrontements acharnés sont en cours depuis un certain temps entre les mercenaires émiratis et l’armée yéménite dans la province de Chabwa. Les forces yéménites ont repoussé, le 12 janvier, une offensive contre les districts Ain et Harib à Chabwa, ainsi que contre la province de Ma’reb (nord-est). Des dizaines d’assaillants ont été tués et blessés. Deux drones espions des Émirats arabes unis ont également été abattus au cours de la semaine dernière. Le général de brigade Yehya Sarii, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré le 12 janvier que l’armée yéménite avait infligé de lourdes pertes aux mercenaires et aux daechistes soutenus par les Émirats arabes unis dans la province de Chabwa. L’armée yéménite a également réussi à détruire 102 véhicules militaires et un certain nombre de gros canons sophistiqués des mercenaires.

Ces opérations interviennent après la saisie par la marine yéménite d’un navire de guerre émirati dans l’ouest du pays. Le navire en question, qui transportait des armes militaires pour la coalition saoudienne, a été intercepté par la marine yéménite près de la ville portuaire de Hodeïda.