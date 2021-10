Guerre au Yémen : La bataille de Ma’rib au stade final…

Le porte-parole officiel des forces de Sanaa, le général de brigade Yehya Sarii, a précisé que cette opération a causé de lourdes pertes dans les rangs des mercenaires de la coalition saoudienne. Il a affirmé dans un communiqué que « les forces armées ont salué le grand rôle des tribus qui ont contribué au succès de l’opération et à la défaite des mercenaires dans la province de Ma’rib (nord) ».

Y. Sarii a lancé un dernier appel aux mercenaires dupés de profiter de l’amnistie qui leur est accordée, prévenant que cette opportunité ne durera pas longtemps. Ajoutant que « les forces armées ont assuré à tous les citoyens de la ville de Ma’rib qu’elles s’efforceront de les protéger et sécuriser leurs biens, et ce dans le cadre de leurs devoirs et responsabilités au cours de la prochaine étape ». Et de conclure que « les forces armées appellent tous les hommes libres du Yémen, à s’apprêter à la libération du reste de notre terre et de notre pays jusqu’au recouvrement de la liberté et de l’indépendance ».

Un communiqué de la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen affirme avoir « mené 22 opérations qui ont détruit onze véhicules militaires et tué 95 terroristes » au cours des 24 dernières heures à al-Jawba et al-Kassara.

Depuis plus de deux semaines, cette coalition fait état quasi-quotidiennement de bilans de Houthis tués dans des frappes dans la région de Ma’rib. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés de source indépendante et les rebelles ne communiquent que très rarement sur leurs pertes.