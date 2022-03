Guerre au Yémen : La famine guette 19 millions de personnes

Pour le PAM, le nombre de Yéménites ayant besoin d’aide alimentaire cette année est passé à 1,2 million, portant le total à 17,4 millions de personnes. « Les personnes qui ne seront probablement pas en mesure de satisfaire leurs besoins alimentaires minimums pourrait ainsi atteindre le chiffre record de 19 millions. En effet, le Yémen est en proie à l’une des pires crises alimentaires au monde », précise un communiqué de cette instance onusienne. Laquelle précise que ses organes « ont dû arrêter les aides alimentaires auparavant fournies à 8 millions de Yéménites en raison d’une pénurie d’aide alimentaire ». La même source ajoute que « 5 millions de Yéménites sont menacés de famine suite à l’attaque russe contre l’Ukraine ».

De son côté, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a souligné, mardi 15 mars, que des millions de Yéménites risquent de sombrer dans la famine, si des mesures urgentes ne seront pas prises. « Les enfants au Yémen ne meurent pas de faim à cause du manque de nourriture, mais parce que leurs familles n’ont pas les moyens d’en acheter », a déclaré l’organisation dans un tweet, cité par l’agence Anadolu.

L’Arabie saoudite mène depuis mars 2015 une guerre sans merci et impose un blocus contre ce pays le plus pauvre de la péninsule arabe.

La guerre saoudienne contre le Yémen en cours pour la septième année consécutive a coûté la vie à 233 000 personnes, tandis que 80% de la population d’environ 30 millions de personnes dépend de l’aide pour survivre dans la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies.

Depuis Sanaa, on signale que les services de sécurité ont déjoué un plan de sabotage saoudien visant à commettre des attentats à la voiture piégée dans la capitale. « L’ennemi a recruté une cellule et équipé plusieurs voitures piégées qui ont été envoyées vers les provinces libérées dans le but de tuer des innocents et de déstabiliser la sécurité dont jouissent les citoyens », a expliqué le front Ansarullah qui s’est érigé contre les agressions de Riyad et d’Abou Dhabi.

On précise que « les services de renseignement saoudiens ont à cet égard recruté des éléments dans la province de Ma’rib. Ils ont été chargés de préparer trois voitures piégées dans le but de cibler des endroits vitaux de la capitale et dans d’autres provinces libérées (des mercenaires de la coalition saoudienne) ».

Les auteurs présumés chargés d’accomplir cette basse besogne ont été dévoilés. « Il s’agit du commandant de la police militaire à Ma’rib, Ali Saiid Mounif, les officiers des forces de sécurité spéciales, Adnan Ahmed et Mohammad Al-Daya’i, ainsi que le chef de la division de guerre psychologique dans la troisième région militaire, Mani’ Mohammad Souleiman », précise-t-on.

Le mouvement yéménite a promis « de poursuivre les procédures liées à cette affaire jusqu’à ce que toutes les personnes impliquées soient traduites en justice ». Les services de sécurité yéménite ont dans ce contexte, appelé « toute personne impliquée dans la collaboration avec les renseignements de l’ennemi à se rendre aux autorités compétentes ».