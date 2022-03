Guerre au Yémen : La pression de Sanaa sur Riyad s’accentue

L’agence de presse saoudienne a déclaré qu’une attaque hostile a visé une usine de dessalement d’eau dans la ville de Shuqaiq, l’installation pétrolière d’Aramco à Jizan dans le sud du pays, une station de gaz à Khamis Mushait et une centrale électrique à Dhahran al-Janoub.

Côté yéménite, le général Yehya Sarii, porte-parole de l’armée et d’Ansarullah, a fait état d’une opération d’envergure dans les profondeurs de l’Arabie, ayant pour objectif de briser le blocus injuste saoudien contre le Yémen. Plusieurs cibles saoudiennes vitales et importantes ont été visées par des tirs balistiques et des missiles ailés et des attaques aux drones dans les régions d’Abha, Khamis Mushait, Jizan, Samtah et Dhahran Al-Janoub. Il a confirmé que les forces armées yéménites possèdent des coordonnées faisant partie d’une banque de cibles spéciales qui « comprend un grand nombre de sites vitaux qui peuvent être ciblées à tout moment ».

Il a dans ce contexte averti « l’ennemi criminel des conséquences de la poursuite de son siège brutal contre le Yémen qui se répercuteront sur ses installations et ses projets économiques », s’engageant à « mettre en œuvre des opérations militaires qualitatives pour briser le siège injuste, qui comprendront des cibles sensibles imprévues par l’ennemi criminel ».

Le porte-parole yéménite a réitéré que cette opération menée par les forces armées « s’inscrit dans le cadre de leur réponse légitime à la poursuite de l’agression et du siège injuste ».

Au début de ce mois, le même porte-parole des forces armées yéménites a annoncé le ciblage de l’installation d’Aramco dans les profondeurs de l’Arabie saoudite, dans le cadre d’une première opération visant à briser le blocus.

L’armée yéménite et Ansarullah ciblent souvent les sites militaires et les installations pétrolières en Arabie saoudite, en riposte aux agressions de la coalition contre le Yémen.

La coalition dirigée par l’Arabie impose un blocus total contre le Yémen et mène depuis mars 2015 une guerre destructrice qui a causé la mort des dizaines de milliers de civils et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’Onu.