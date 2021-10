Guerre au Yémen : La prise de Ma’arib est « une question de temps »

« Ma’rib est une terre yéménite et chaque région yéménite occupée reviendra à la souveraineté du Yémen », a souligné M.N. Al-Atifi au quotidien libanais. Il a expliqué que la « plupart des districts de la province pétrolifère de Ma’rib ont été sécurisés par l’armée et les comités populaires d’Ansarullah. Nos forces ont atteint les abords de la ville de Ma’rib, qui est quasi encerclée ». Et de rappeler l’enjeu de la bataille autour de cette région riche en hydrocarbures, entre autres. « Le pétrole yéménite est une richesse souveraine et appartient au peuple, et nous possédons des armes de dissuasion stratégiques qui peuvent contrer toute agression directe ou indirecte qui pourrait viser nos installations pétrolières », a lancé le responsable yéménite. Lequel s’est dit « soucieux de la vie des déplacés…Par contre, la coalition et ses mercenaires utilisent les déplacés comme boucliers humains ».

Le ministre yéménite a par ailleurs accusé « Riyad et Abu Dhabi de chantage auprès de la communauté internationale et de tentative d’internationaliser la mer Rouge et Bab al-Mandab », indiquant « qu’il relève de leur responsabilité de sécuriser la navigation maritime ». Et de conclure que « la persévérance de notre peuple yéménite et les sacrifices consentis par les héros de l’armée et d’Ansarullah ont contrecarré le projet d’imposer l’hégémonie sioniste-américaine-britannique-française dans la région et notamment au Yémen ».