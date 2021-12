Guerre au Yémen : Pas de répit en perspective…

Durant ces derniers jours, les bombardements saoudiens ont visé aveuglément plusieurs sites situés aux alentours d’al-Yatamat, centre administratif du district Khab wal Chaaf dans le gouvernorat yéménite al-Jawf, située à la frontière avec la province saoudienne Najrane. Zone où les forces de Sanaa ont progressé et pris le contrôle d’importantes zones de Yatamat.

Me porte-parole des forces de Sanaa a indiqué vendredi qu’un drone de la coalition saoudienne de type Scan Eagle avait été abattu.

Selon la télévision satellitaire al-Mayadeen, les forces de Sanaa ont poursuivi samedi la conquête de la région où elles contrôlent l’autoroute internationale rapide la reliant au débouché al-Khadra, frontalier avec le gouvernorat saoudien de Najrane et le gouvernorat yéménite de Saada, fief de l’organisation Ansarullah.

Dans ce qui semble être une riposte à ces acquis militaires, l’aviation saoudienne a bombardé vendredi soir, plusieurs gouvernorats yéménites, dont Saada et Mohaywet située au nord-ouest de Sanaa. Riyad dit y avoir détruit deux cavernes dans lesquelles seraient stockés les missiles balistiques ainsi qu’un bâtiment dans lequel réside la famille du gardien de la Société des communications de la province. Trois missiles qui se sont abattu sur le bâtiment faisant des morts parmi les civils, dont des femmes et des enfants.

Dans leur riposte, les forces de Sanaa ont lancé trois missiles sur des sites « importants et sensibles » dans le gouvernorat saoudien de Jizane. Selon les médias saoudiens, deux personnes ont été tuées et sept blessées. « Un projectile est tombé sur un bâtiment commercial, faisant deux morts, un Saoudien et un résident yéménite. Il a blessé sept civils, dont six Saoudiens et un résident bangladais », précise un communiqué officiel saoudien.

Selon l’AFP, c’est la première attaque mortelle revendiquée par les Houthis dans le royaume saoudien en plus de trois ans. « Notre force balistique a frappé des sites sensibles et très important de l’ennemi saoudien à Jizane au moyen de trois missiles balistiques de haute précision », a déclaré le porte-parole des forces de Sanaa le général Yahia Sarii. Assurant que cette attaque s’inscrit dans le cadre de la riposte légitime contre « l’escalade des forces de l’offensive saoudo-américaine et son embargo contre notre pays ». « Nous promettons au régime saoudien de porter des frappes douloureuses contre son territoire tant qu’il poursuivra son agression », a aussi indiqué le même général sur Twitter.

« Avec la complicité onusienne et le silence international, les forces de l’offensive saoudienne ont visé des civils et des zones civiles commettant des crimes, l’un après l’autre, comme ce qui s’est passé à Mohaywet », a condamné le porte-parole d’Ansarullah Mohamad Abdel Salam. Ansarullah Mohamad al-Bakhiti, autre membre du conseil politique des Houthis, explique de « l’escalade de la coalition saoudienne est des représailles après l’avancée de l’armée et des comités populaires d’Ansarullah. Cette escalade ne fait qu’accélérer le processus militaire final ».

Ryad intervient au Yémen depuis 2015 à la tête d’une coalition pour soutenir son allié le président démissionnaire Abed Rabbo Mansour Hadi, qui est contesté par des forces politiques yéménites. Elle a provoqué des destructions énormes dans les infrastructures de ce pays et le déplacement de millions de Yéménites. Elle lui impose aussi un embargo terrestre, maritime et aérien, provoquant la pire crise humanitaire. Quelque 80% des plus de 30 millions d’habitants du Yémen dépendent de l’aide internationale.

En bombardant l’aéroport de Sanaa, Riad a condamné l’aide humanitaire acheminée au Yémen. Mercredi, l’ONU s’est dite « contrainte » de la réduire faute de fonds nécessaires, au moment où la faim augmente dans ce pays ravagé par l’une des pires crises humanitaires au monde. Selon l’ONU, la guerre au Yémen a causé la mort de 377.000 personnes, dont plus de la moitié due aux conséquences indirectes du conflit, notamment le manque d’eau potable, la faim et les maladies.