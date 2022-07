Guerre au Yémen : Violée, la trêve promue par l’ONU…

La trêve au Yémen, entrée en vigueur le 2 avril et renouvelée pour deux mois supplémentaires le 2 juin, doit expirer dans quelques semaines. « Après trois mois et demi de trêve, nous nous trouvons encore plongés dans les détails de la mise en œuvre de la trêve », a déclaré H. Grundberg au Conseil de sécurité de l’ONU auquel il présentait son compte-rendu.

« Dans mes discussions avec les parties, elles ont souligné l’importance de bâtir davantage la trêve pour réaliser un plus large éventail de priorités économiques et sécuritaires, ainsi que de ne pas perdre l’opportunité pour la paix que cette trêve offre », a-t-il dit, ajoutant qu’il continuera à explorer avec les parties la possibilité d’une prolongation supplémentaire et d’une extension de l’accord de trêve.

Cela donnerait le temps et l’opportunité d’ouvrir des discussions sérieuses sur les questions de l’économie et de la sécurité, de commencer à régler les questions prioritaires telles que celles des revenus et du paiement des salaires, ainsi que de commencer à avancer vers un cessez-le-feu, a-t-il ajouté.

Cette trêve a entraîné une réduction importante des victimes civiles, dont le nombre a été réduit des deux tiers par rapport à la période de trois mois précédant le début de la trêve, selon cet envoyé.

Le renouvellement de la trêve le 2 juin a permis de maintenir l’approvisionnement en carburant jusqu’au port de Hodeïda. Ce flux d’importation de carburant a permis d’éviter des perturbations des services publics essentiels, tels que l’alimentation en eau propre, les soins de santé, l’électricité et les transports, et a apporté une différence appréciable dans les conditions de vie et le niveau de vie des Yéménites, a-t-il indiqué.

Depuis le début de la trêve, 15 vols commerciaux aller-retour ont transporté près de 7.000 passagers entre Sanaa et Amman. L’envoyé de l’ONU pour le Yémen a précisé que son bureau continuait de travailler en étroite collaboration avec les autorités égyptiennes pour faciliter le service régulier des vols vers et depuis le Caire.

« Cette trêve représente la meilleure opportunité pour la paix au Yémen que nous ayons connu depuis des années et nous devons encourager et soutenir les parties pour qu’elles profitent au maximum de cette opportunité pour le bien du Yémen dans son ensemble », a déclaré H. Grundberg.

En face, une source sécuritaire yéménite a déclaré, dimanche 10 juillet, à l’agence de presse yéménite Saba, que 17 personnes ont été tuées et/ou blessées par les tirs des gardes-frontières saoudiens à Saada, dans une nouvelle violation de la trêve humanitaire et militaire en cours au Yémen.

La source a ajouté que « la plupart des blessés sont dans un état critique et ils ont été emmenés à l’hôpital Razih, à l’ouest du gouvernorat de Saada, au nord du Yémen ».

La source a dénoncé « le crime qui est intervenu malgré la trêve parrainée par les Nations unies ».

Le ministère yéménite de la Santé à Sanaa a rapporté pour sa part que le nombre des victimes des violations de la trêve commises par les forces de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite s’est élevé à 387 martyrs et blessés, depuis le 2 avril.