Guerre au Yémen : Washington au secours des EAU

Ce déploiement, pour «aider les Émirats arabes unis pour faire face à la menace actuelle», fait suite à un appel téléphonique entre Lloyd Austin, ministre américain de la Défense, et Mohammed ben Zayed al-Nahyane, alias « MBZ », prince héritier d’Abou Dhabi et dirigeant de facto du pays, a indiqué, mercredi, l’ambassade US aux Émirats, cité par l’AFP.

Le destroyer lance-missiles USS Cole s’associera à la marine émiratie et fera escale à Abou Dhabi, capitale des Émirats, selon le communiqué, qui précise que Washington déploiera également des avions de combat de cinquième génération. Par ailleurs, les États-Unis continueront à fournir aux Émirats des renseignements pour la prévention d’attaques, est-il spécifié.

Les Émirats, qui font partie d’une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite qui mène une guerre totale contre le Yémen depuis 2015, ont été la cible de trois attaques aux missiles et aux drones en janvier, en riposte aux agressions émiraties dans le sud du Yémen. Plus, durant les dernières 24H, des drones ont ciblé le territoire émirati depuis le Yémen, bien sûr, mais, fait nouveau, depuis l’Irak aussi. L’armée émiratie a assuré en avoir intercepté trois à l’aube du mercredi.

La guerre contre le Yémen qui va entamer sa 8è années consécutive a couté la vie a des dizaines de milliers de civils et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’Onu. Pas plus tard que dans la journée de mercredi, des raids saoudiens ont ciblé la capitale Sanaa.