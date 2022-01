Guerre contre le Yémen : Les forces de Sanaa ne reculent devant rien

C’est au cours des combats contre les Forces de Sanaa qui ont conquis la majeure partie du gouvernorat de Ma’reb qu’un Commandant des forces spéciales pro-Hadi, a trouvé la mort. Le brigadier général Farhan al-Naqib a été tué sur l’axe Azal, dans le front al-Balaq, situé dans le district de Wadi Abidat au sud-est de la ville de Ma’rib, ont indiqué des sources yéménites.

Il commandait la deuxième brigade des forces spéciales du président démissionnaire contesté Abed Rabbo Mansour Hadi.

Dans cette bataille, les milices d’Al-Islah, partisans des Frères musulmans, ont tenté de contourner les positions conquises par les houthis, en rampant vers al-Balaq, mais ces dernières ont brisé leur avancée.

L’autre haut-officier yéménite tué était le commandant de la milice Brigades al-Amaliqa (Les Géants). Il a péri mardi 4 janvier, ainsi que d’autres mercenaires, durant les combats avec les forces de Sanaa dans les régions al-Hajr, Tawal, al-Sadat, Lakhidar, et al-Solim, à l’est et au nord du district Assilane dans le gouvernorat de Chabwat, à l’est du Yémen. Samih al-Sobeihi est le chef d’état-major de cette brigade soutenue et financé par les Emirats arabes unis. Cette milice a subi un pilonnage dans le district d’Assilane à l’ouest de la province, faisant des blessés et des morts parmi ses éléments.

Dans les deux gouvernorats de Ma’rib et Chabwat, les avions de la coalition saoudienne ont mené des dizaines de raids pour venir en aide aux forces pro Hadi et celles pro EAU. Il y a eu 45 raids aériens contre les seuls districts Assilane et Bihane, à l’ouest de Chabwat. Cinq yéménites ont été tués lorsque leur bus a été frappé lors de l’un de ces raids. Il y eu aussi 27 raids contre la région al-Balaq et les districts al-Joubat et Sarwah à Ma’rib.

Les forces de Sanaa ont pour leur part indiqué avoir abattu un drone au-dessus de Assilane. Selon leur porte-parole, l’appareil de type Wing Long 2. appartient à l’armée de l’air émiratie.

Dans le gouvernorat d’al-Jawf, au nord-est du Yémen, des images de la prise du camp al-Khanjar, situé à al-Yatamat et de la capture d’un certain nombre de soldats de la coalition. Ce camp a été conquis lors de l’opération Fajr al-Sahra (L’Aube du désert) qui a eu lieu le mois de décembre dernier a permis de libérer 1200 km2, et de prendre des hauteurs stratégiques et la montagne al-Chabakat.