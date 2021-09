Guerre du Yémen : Al-Bayda tombe dans l’escarcelle de Sanaa

De nouvelles victoires de l’armée yéménite et des Comités populaires d’Ansarullah ont été remportées à Al-Bayda lors de l’opération antiterroriste baptisée « l’Aube de la liberté ». Les forces de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont ainsi réussi à libérer en moins de 48 heures les districts d’Al-Soma, Al-Musawara et Mukiras dans le gouvernorat d’Al-Bayda, d’une superficie de 2 700 kilomètres carrés.

« Malgré le fait que les avions de la coalition saoudienne ont mené plus de 30 raids aériens pour soutenir les éléments terroristes et empêcher l’avancée des forces de l’armée yéménite, l’unité de missiles et de drones de l’armée yéménite a complètement libérée la province d’al-Bayda en menant 10 opérations ciblées », a indiqué Y. Sarii. Il a indiqué à ce sujet qu’« environ 230 terroristes takfirites et mercenaires de la coalition saoudienne ont été tués, blessés et capturés lors de l’opération». Pour plus de détails, il a assuré que le décompte fait état de « 70 morts, 120 blessés et 40 capturés parmi les mercenaires. Dix véhicules blindés et autres véhicules de l’ennemi ont été détruits ou endommagés. Les forces yéménites ont saisi de grandes quantités de matériel et de munitions militaires et pris le contrôle de sept camps ennemis. Elles ont également réussi à libérer un certain nombre de citoyens yéménites pris en otage. »

Pour ce qui est de la poursuite de la résistance yéménite jusqu’à la libération de toutes les régions occupées par la coalition saoudienne, Y. Sarii a évoqué le rôle important des habitants et des tribus d’al-Bayda, ainsi que celui des grandes personnalités et des peuples yéménites dans le maintien de la sécurité et de la stabilité du Yémen lors de la guerre contre les ennemis. L’importance de la province stratégique d’al-Bayda située au centre du Yémen réside dans sa proximité avec les provinces de Sanaa, Dhamar, Maarib, Lahej, Abyan, Shabwa et Dhaleh.