Guerre du Yémen : Chabwa, une souricière pour les agresseurs…

Le général Yehya Sarii, porte-parole des forces yéménites a précisé que « le nombre de morts parmi les mercenaires des Émirats s’est élevé à plus de 515 morts, dont de hauts dirigeants, et le nombre de blessés a atteint 850, en plus de 200 miliciens portés disparus, selon des sources de renseignement ». S’agissant des pertes matérielles, le général a fait état de la « destruction de 102 véhicules blindés et de plusieurs canons avancés ».

Les forces de Sanaa ont eu recours à des combats de rue, infligeant d’énormes pertes aux assaillants au niveau des districts d’Usaylan, Bayhan et Ain dans la province de Chabwa (sud). Les forces de Sanaa ont envoyé des messages à Abou Dhabi selon lesquels toute tentative de surpasser les trois districts mettra les terres des Émirats arabes unis dans la ligne de mire des drones et des missiles.

Il semble qu’Abou Dhabi a rapidement pris aux sérieux les menaces d’Ansarullah, en tentant de contenir la situation et en envoyant des messages indirects au calme. Les Emirats Arabes Unis, qui sont principalement responsables de l’offensive sur Chabwa, via les brigades d’AlAmalika (les géants), ont aussi affirmé qu’elles ne sont pas sur le point d’étendre leur offensive aux régions du nord.

Le conseiller du prince héritier d’Abou Dhabi, Abdul Khaliq Abdullah, a écrit sur son compte Twitter, en publiant une photo des drapeaux et des cartes du Yémen du Nord et du Sud : « un conseil bienveillant de la part des sages arabes se trouvant dans le sud arabique et adressé aux brigades AlAmalika du sud: Ne vous confrontez pas avec les Houthis (Ansarallah) se trouvant dans le nord du Yémen. Laissez la libération de Ma’rib (nord-est) aux habitants de Ma’rib. Le nord reste le nord et le sud reste le sud. Il se peut qu’ils s’unissent avec leur propre volonté ou qu’ils se séparent ».

A signaler que Mohammad Abdel Salam, chef de la délégation de négociation de Sanaa, a discuté de l’escalade militaire contre le Yémen avec Hussein Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, dans la capitale omanaise, Mascate.

Abdel Salam a écrit, lundi, sur son compte Twitter que « lors de la première rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hussein Amir Abdollahian, nous avons discuté de l’escalade militaire contre le Yémen, de la situation humanitaire et politique, des affaires régionales et internationales, et de leurs répercussions sur la région ».

Plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie iranienne a souligné lors de sa visite à Mascate « la nécessité de poursuivre le processus politique et le dialogue afin de résoudre les problèmes du peuple yéménite ».

Pour sa part, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré que « l’Iran a toujours cherché à se tenir aux côtés du peuple yéménite et à refléter sa voix ». il a souligné que « la bonne voie consiste à abandonner la mauvaise voie empruntée par la coalition d’agression (saoudo-émiratie) contre le Yémen, à respecter la volonté du peuple yéménite et à adopter une solution politique ».

Il convient de noter que l’Autorité de sécurité nationale auprès du parlement iranien a récemment annoncé que « Téhéran était prêt à servir de médiateur entre l’Arabie saoudite et le Yémen, après avoir tenu plusieurs réunions entre Téhéran et Riyad ».

L’Arabie mène depuis mars 2015 une guerre sans merci le Yémen qui a couté la vie à des dizaines de milliers de yéménites et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.