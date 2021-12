Guerre du Yémen : Hécatombe des Scan Eagle saoudiens

En l’espace de quelques jours, nombre de drones de surveillance de l’armée saoudienne ont été abattus par les moyens appropriés dans le ciel du Yémen. Un Scan Eagle a ainsi été abattu jeudi dernier, affirme Sanaa alors que ses forces ont lancé, la veille mercredi, 5 missiles balistiques contre l’aérodrome de la base militaire saoudienne de Khamis Mcheit et des cibles vitales à Jizane (sud de l’Arabie).

Le porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii, a affirmé « les missiles ont atteint leurs cibles avec précision ». Et de prévenir que « les forces armées yéménites sont prêtes à étendre de plus en plus leurs opérations tant que l’agression et le siège contre notre pays persistent ». Y. Sarii a rappelé que « ces frappes sont une riposte à l’escalade saoudienne et à leurs crimes commis contre notre cher peuple ».

A Sanaa, l’aviation saoudienne a visé, mercredi, le Centre de Formation Technique du ministère de l’Electricité et mené une frappe près de l’hôpital pour orphelins dans la rue Al-Thalatheen.

La coalition saoudienne a mené ces derniers jours plusieurs raids meurtriers contre différentes régions du Yémen. Deux enfants ont été tués et cinq autres blessés, dont une femme, lors d’un bombardement saoudien, le mercredi, contre leur domicile dans la province de Hodeïda (ouest).

Deux autres citoyens, dont un enfant, ont également été tués et trois autres blessés, suite à une frappe saoudienne contre la province de Taez (sud-ouest). Le correspondant de la télévision AlMasirah a indiqué que ce bilan reste provisoire, vu que plusieurs victimes sont toujours ensevelies sous les décombres.