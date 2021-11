Guerre élargie contre Israël : Tel-Aviv craint le pire…

Dans une interview accordée à Channel 12 de la télévision israélienne, Uri Gordon, commandant du front intérieur de l’armée israélienne, a déclaré qu’en cas d’une future guerre avec le Hezbollah libanais, un essaim de 2500 missiles viserait chaque jour les profondeurs des territoires occupés notant que l’opinion publique en Israël n’était pas prête à y faire face. « Je pense que le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, est conscient de nos points faibles à travers lesquels il pourrait nuire à Israël et nous infliger des coups durs », a ajouté le major général.

Les récents propos de U. Gordon sont intervenus après la fin des manœuvres israéliennes du Front intérieur au cours desquelles Tel-Aviv a mesuré l’état de préparation de ses forces et exercé une variété de scénarios de sécurité dans le nord de la Palestine occupée.

L’exercice qui a commencé le 31 octobre s’est déroulé sur 5 jours.

Annonçant la hantise pour Israël liée aux milliers de missiles de précision en provenance du Liban, de Syrie, du Yémen et d’Iran, U. Gordon a ajouté qu’Israël va faire de son mieux dans tous les domaines pour améliorer ses propres capacités défensives et empêcher celle du camp adverse. « Je ne suis pas sûr que l’opinion publique israélienne comprenne les conséquences du déclenchement d’une éventuelle bataille dans le nord d’Israël. Si cela se produit, un essaim de 2500 missiles de haute précision viserait chaque jour les profondeurs de l’entité israélienne de toutes parts, ce qui se décrit comme une grande attaque », a-t-il souligné tout en poursuivant que

« pour maintenant et les années à venir, il y aura d’énormes lacunes en matière de sécurité dans la stratégie d’Israël, ce qui représente pour Israël un sujet de préoccupation majeure ».

U. Gordon avait rappelé que « lors de la bataille de Gaza éclatée le 10 mai, pour la première fois dans histoire d’Israël, des villes comme Tel-Aviv et Ashdod ont subi un plus grand nombre de missiles et de roquettes tirés depuis la bande de Gaza. En cas de conflit ou d’une guerre avec le Hezbollah, nous nous attendons à ce qu’il y ait au moins cinq fois plus de roquettes tirées chaque jour du Liban vers Israël », a ajouté Uri Gordon.

Un avis similaire a été livré par le pronostic d’Yitzhak Brick, général de division de réserve sioniste, qui a reconnu que l’armée israélienne n’était pas prête à s’engager dans une guerre multi-fronts et qu’Israël était sur le point de s’effondrer. A ses yeux, « le déclenchement d’une éventuelle guerre ramènerait Israël des dizaines d’années en arrière. La prochaine guerre se déroulera sur le front intérieur d’Israël. Il s’agit d’une expérience déjà vécue par Israël lors de la bataille de 11 mai au cours de laquelle il a subi de lourdes pertes. Si la situation d’Israël depuis les guerres précédentes était si fragilisée, sa position face à une guerre multi-fronts au cours de laquelle des milliers de missiles, de roquettes et de drones seront lancés en direction d’Israël le serait encore davantage».